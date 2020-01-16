Пожар в похоронном доме Новосибирска: тушить огонь было нечем

сегодня 11:56 Поделиться

Фото Бориса Якушина

Владельцы сгоревшего в Новосибирске «Некрополя» обвинили МЧС в неподготовленности к пожару; на самом деле спасатели приехали вовремя, но пожарные гидранты оказались глубоко под снегом.

Руководство похоронного дома «Некрополь», который сгорел 21 января, в открытом письме заявили, что пожарные прибыли на место происшествия неподготовленными. Как сказано в тексте сообщения, сотрудники МЧС начали тушить пожар не сразу.

«Пожарные бригады, прибывшие на место происшествия, оказались неготовы к тушению пожара – вероятно, машины не успели заправить противопожарными средствами», – объясняют авторы письма.

Как рассказал корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков, при ликвидации возгорания в «Некрополе» возникла другая проблема. Пожарные долгое время не могли подобраться к пожарным гидрантам.

«Пожарные гидранты были засыпаны снегом. Их пришлось сначала искать, потом откапывать, чтобы подключиться. Что касается воды, которая есть в пожарном автомобиле, – её достаточно мало, чтобы ликвидировать очаг с высокой пожарной загрузкой. Там было большое количество синтетических материалов, деревянных объектов, горели и конструктивные элементы самого здания», – объяснил Винаков.

По словам собеседника, сотрудники МЧС регулярно проверяют пожарные гидранты. Это происходит каждый раз при возвращении с пожара.

«При выявлении неисправности мы доносим информацию до Горводоканала. В подавляющем большинстве случае гидранты находятся на их балансе. Очисткой от снега и прочего уже должна заниматься управляющая компания, которая занимается территорией», – подчеркнул Винаков.

Сейчас дознаватели МЧС продолжают проводить экспертизу для выяснения причин пожара. Сегодня рано говорить о том, что привело к возгоранию, добавили в ведомстве. Несмотря на это, накануне руководство «Некрополя» выдвинуло свою версию происшествия. В том же письме со ссылкой на показания очевидцев сказано, что кто-то забросил горючую смесь на крышу здания. В ночь, когда произошёл пожар, учредители похоронного дома рассказали корреспонденту Сиб.фм, что сразу подозревали возможность поджога – в течение года им поступали угрозы от конкурентов.

Напомним, накануне владельцы похоронного дома рассказали, что пожар уничтожил имущество на 15 миллионов рублей.