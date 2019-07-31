"Реанимация добиралась 14 минут": новосибирский минздрав рассказал о смерти 7-летней девочки в больнице

сегодня 19:27 Поделиться

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Семилетняя девочка умерла в ночь на 21 января в детской клинической больнице Новосибирской области; в региональном минздраве заявили о готовности провести проверку и дать оценку действиям врачей.

Смерть семилетней пациентки прокомментировали в пресс-службе минздрава по Новосибирской области. Там утверждают, что врачи сделали всё возможное для спасения ребёнка. Но оказались бессильны перед неизлечимым генетическим заболеванием. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, "заболевание сопровождалось структурными нарушениями внутренних органов, поражением сердца, эндокринной системы, нарушениями развития. А также периодическими эпилептическими припадками. Для их контроля была подобрана базовая терапия. Ребенок наблюдался специалистами: генетиком, неврологом, эндокринологом и кардиологом".

В детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи юную пациенту привезли в связи с ухудшением состояния. Ей провели полное неврологическое обследование, включая МРТ и ЭЭГ.

"Была назначена и проводилась терапия основного неврологического заболевания с небольшой положительной динамикой", — сказали в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что в ночь на 21 января в отделении дежурил врач-невролог высшей категории.

"Мать обратилась к дежурной медсестре по поводу эпилептического приступа у девочки. Немедленно после обращения дежурный врач осмотрел ребенка. На момент осмотра сердцебиение и дыхание отсутствовали. Врачом незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия: дотация кислорода, непрямой массаж сердца и введение медикаментозных препаратов", — говорится в официальном комментарии ведомства.

Также сообщается, что "была вызвана реанимационная бригада скорой медицинской помощи, которая прибыла на вызов через 14 минут".

Как уточнили в областном минздраве, родители девочки отказались от вскрытия и проведения патологоанатомической экспертизы.

Тем не менее, в ведомстве заверили, что готовы провести проверку по данному случаю и дать оценку действиям медперсонала в случае обращения законных представителей пациентки.

Напомним, пациентка умерла в Новосибирской области после укола фельдшера.