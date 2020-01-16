Резкое потепление идёт в Новосибирск

сегодня 08:21 Поделиться

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Уже сегодня в Новосибирске, после утренних -22 градусов Цельсия, к вечеру потеплеет; синоптики обещают снегопады и сильный ветер.

В Новосибирск идёт резкое потепление. Если сегодня утром столбики термометров ещё показывают – 22 градуса Цельсия, то к вечеру станет вдвое теплее.

В ближайшие дни новосибирцев ожидают сильные снегопады и порывистый ветер. Сила его будет достигать 17 метров в секунду. При этом столбик термометра уверенно поползёт вверх.

В четверг ожидают – 10 градусов ночью и – 3 днём. В пятницу и субботу дневная температура поднимется до нулевой отметки. Ночами будет не намного холоднее – до 3 градусов мороза.

Напомним, на прошлой неделе Новосибирская область пережила шторм с порывами ветра до 23 метров в секунду.