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Самую крошечную квартиру в Новосибирске выставили на продажу

сегодня 20:31

ФОТО PIXABAY.COM

Эксперты изучили рынок недвижимости СФО, чтобы понять, в каком из регионов продаются самые маленькие квартиры; Новосибирск с малосемейкой в 10 квадратных метров оказался в лидерах.

Рейтинг регионов СФО с самыми маленькими лотами в продаже составили эксперты по рынку новостроек и вторичной недвижимости. Квартира с минимальной площадью продаётся в Новосибирске. Такие данные озвучили в пресс-службе федерального сервиса по поиску недвижимости ЦИАН.

В рейтинге — десять позиций. При этом на верхней строчке расположилась Республика Алтай, где на продажу выставлена «однушка» площадью в 27 квадратов. Цена объекта — 1,1 миллион рублей. Из плюсов — расположение в центре города, из минусов — плохой ремонт.

Студия площадью 13,6 кв. м продаётся в Красноярском крае. За «в тесноте, да не в обиде» — с новыми обоями и линолеумом — продавец просит 870 тыс рублей.

Настоящая «крошка» продаётся и в Алтайском крае. В студии площадью 11 кв. м выполнен современный ремонт, выделена зона кухни, есть свой санузел с новой сантехникой. Стоимость лота составляет 795 тыс. рублей.

Победителем рейтинга стал Новосибирск. В столице СФО на продажу выставлена квартира, расположенная на улице Виталия Потылицина.

«Лот значительно удалён от центра города, что оказывает серьёзное влияние на его стоимость. Кроме того, юридический статус недвижимости не позволяет оформить прописку, что также сказывается на ценообразовании», — прокомментировали стоимость «однушки» в ЦИАНе. Объект продаётся за 500 тысяч рублей.

Напомним, в середине января эксперты анонсировали рост цен на недвижимость в России в 2020 году.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Новосибирск
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