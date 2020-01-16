Сбербанк приглашает клиентов отправиться в «Приятное путешествие с картой Visa»
Фото предоставлено Сбербанком России
В рамках акции, которая продлится с 20 января по 15 марта 2020 года клиентам банка может быть начислено до 30% бонусов СПАСИБО при условии совершения безналичных покупок за рубежом в отдельных категориях на сумму от 7000 рублей единовременно; акция распространяется на любые карты Visa, эмитированные Сбербанком, с учетом ограничений, установленных в правилах Акции.
Сбербанк и Visa объявляют о старте совместной акции «Приятные путешествия с картой Visa», которая предусматривает начисление повышенных бонусов СПАСИБО за безналичные покупки, совершенные за рубежом.
В рамках акции при покупках по карте Visa в категориях «Кафе, рестораны, fast food», «Шопинг (одежда, обувь, аксессуары)» и «Duty Free (магазины беспошлинной торговли в аэропортах)» на сумму, эквивалентную 7000 рублей и более единовременно, совершенных в период с 20 января по 29 февраля 2020 года, Участники программы «Спасибо от Сбербанка» получают повышенные бонусы на следующих условиях: 1-я покупка — 10% бонусами СПАСИБО (но не более 700 бонусов), 5-я покупка — 20% бонусами СПАСИБО (но не более 1400 бонусов), 10-я покупка — 30% бонусами СПАСИБО (но не более 2100 бонусов). Покупки совершаются в валюте страны пребывания в розничных точках продаж: операции в зарубежных интернет-магазинах не бонусируются. Фонд акции ограничен.
Дмитрий Малых, Директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:
«Мы уверены, что данная акция придется по вкусу всем нашим клиентам, совершающим покупки по карте Visa во время зарубежных поездок. Ведь это приятно: начать новый год с новых покупок за границей, а затем продолжить шопинг в России, используя полученные бонусы СПАСИБО».
Андрей Писарев, Генеральный директор АО «ЦПЛ» (оператора программы «Спасибо от Сбербанка»):
«Акция с Visa – это тот случай, когда праздники закончились, а наши подарки нет. Теперь после заграничной поездки не придется сетовать на траты, а можно будет порадоваться полученным за них бонусам СПАСИБО, продлевая таким образом удовольствие от путешествия».
Напомним, 22 января Домклик от Сбербанка запустил сообщество жильцов для каждого дома.
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