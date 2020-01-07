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Шесть лет за сексуальный садизм: больше суток провела в плену у насильника жительница Новосибирска

сегодня 09:52

Фото с сайта pixabay/прокуратуры НСО

Насильник-рецидивист из Новосибирска отправился в тюрьму на 6 лет; он сутки держал женщину взаперти.

Насильник из Новосибирска запер в квартире женщину и изнасиловал, угрожая убийством. Мужчина совершил преступление в 2019 году – с того времени новосибирец был под следствием. Об этом сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда Новосибирска. Ранее судимого за изнасилование рецидивиста приговорили к 6 годам колонии строгого режима.

Инцидент произошёл в августе прошлого года. Тогда мужчина привёл домой незнакомую ему женщину – та была в состоянии алкогольного опьянения. В квартире обвиняемый в течение суток насиловал потерпевшую, при этом угрожая убийством за неповиновение.

По информации картотеки Дзержинского районного суда, дело поступило 23 октября 2019 года. Судья вынес обвинительный приговор в конце прошлой недели, 16 января. Насильника-рецидивиста осудили по двум статьям – 131 и 132 УК РФ. Это изнасилование и иные действия сексуального характера с отягчающими обстоятельствами – угрозой убийством и особой жестокостью.

Напомним, в начале января солиста НОВАТа задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

суд
Новосибирск
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