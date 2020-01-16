«Сибирь» обыграла «Трактор»
Фото с сайта ХК «Сибирь»
«Сибирь» выиграла матч регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора»; это шестая победа сибиряков подряд.
Хоккейная «Сибирь» продолжает длительную серию побед. Накануне, 21 января, завершился домашний матч новосибирцев против челябинского «Трактора».
Счёт «Сибирь» открыла в середине первой двадцатиминутки – шайбу забросил Александр Логинов. Следом за ним второй гол забил Юусо Пуустинен. Во втором периоде «Трактор» взял инициативу и сравнял счёт двумя результативными атаками. Однако «Сибирь» ответила ещё тремя шайбами до финальной сирены – отличились Александр Шаров, Егор Миловзоров и Дмитрий Саюстов. Итог матча – 5:2 в пользу «Сибири».
Победа над «Трактором» – шестая подряд для новосибирцев. «Сибирь» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Востока. На счету «снеговиков» 59 очков после 49 матчей.
Следующая игра «Сибири» пройдёт в Нижнекамске – 24 января сибиряки сыграют против «Нефтехимика».
Напомним, 16 января «Сибирь» обыграла хабаровский «Амур».
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