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Сибирский педофил получил 18 лет колонии за изнасилование ребёнка

сегодня 09:11

фото с сайта pixabay.com

Мужчина признан виновным в целом ряде преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней; жертвой насильника стала 11-летняя девочка.

Суд отправил в колонию особого режима на 18 лет 34-летнего жителя Алтайского края. В течение двух лет он насиловал несовершеннолетнюю девочку.

Как сообщает краевой Следком, с сентября 2017 года по май 2019 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме своей знакомой, неоднократно насиловал 11-летнюю девочку. Также в отношении ребёнка извращенец предпринимал иные действия сексуального характера.

Следователи также доказали причастность обвиняемого к двум грабежам и попытке изнасилования знакомой.

К 18 годам в колонии особого режима суд добавил ещё 2 года ограничения свободы.

Напомним, в середине декабря в суд Красноярска передано дело серийного педофила: на его счету 36 жертв.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

суд
Алтайский край
Следственный комитет
педофил
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