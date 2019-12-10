Сибирский педофил получил 18 лет колонии за изнасилование ребёнка

сегодня 09:11 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Мужчина признан виновным в целом ряде преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней; жертвой насильника стала 11-летняя девочка.

Суд отправил в колонию особого режима на 18 лет 34-летнего жителя Алтайского края. В течение двух лет он насиловал несовершеннолетнюю девочку.

Как сообщает краевой Следком, с сентября 2017 года по май 2019 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме своей знакомой, неоднократно насиловал 11-летнюю девочку. Также в отношении ребёнка извращенец предпринимал иные действия сексуального характера.

Следователи также доказали причастность обвиняемого к двум грабежам и попытке изнасилования знакомой.

К 18 годам в колонии особого режима суд добавил ещё 2 года ограничения свободы.

Напомним, в середине декабря в суд Красноярска передано дело серийного педофила: на его счету 36 жертв.