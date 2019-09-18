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Сибиряк упал с моста из-за селфи

сегодня 07:45

фото ОК,ру

Мужчину подобрали на льду; сейчас он находится в больнице.

ЧП произошло в Омске. 37-летний мужчина решил сделать селфи на Ленинградском мосту. В какой-то момент сибиряк поскользнулся, перелетел через перила и упал на лёд. Об этом сообщает паблик «Аварийный Омск» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на региональный минздрав.

«Вследствие неосторожных действий мужчина поскользнулся. Ему вызвали скорую помощь, врачи провели необходимые мероприятия и госпитализировали пострадавшего», — пояснили в ведомстве.

Самостоятельно подняться омич не смог. Прохожие вызвали карету скорой помощи.

Медики госпитализировали пострадавшего в городскую больницу № 1. Какие травмы получил любитель селфи, пока не сообщается.

Напомним, 18 сентября жительница Омска прострелила себе голову, в попытке сделать селфи с пистолетом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

скорая помощь
Омская область
селфи
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