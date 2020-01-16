Стоп, снято: топ-5 фильмов с участием Владимира Высоцкого

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Фото: стоп-кадры из фильмов

В эту субботу, 25 января, отмечается день рождения Владимира Высоцкого — автора, исполнителя, актёра театра и кино; накануне памятной даты редакция Сиб.фм вспоминает лучшие фильмы с участием легендарного Жеглова.

Фильмография Владимира Высоцкого насчитывает десятки картин. В кино он дебютировал в 1959 году в эпизодической роли студента Пети в фильме режиссера Василия Ордынского "Сверстницы". Но настоящую известность Высоцкому принесли картины «Место встречи изменить нельзя», «Служили два товарища» и «Плохой хороший человек». Накануне дня рождения «Человека с гитарой» вспоминаем лучшие фильмы с его участием.

Пятое место: «Маленькие трагедии»

Съёмка в этом советском художественном трёхсерийном фильме 1979 года — последняя роль Владимира Высоцкого в кино. Картина посвящена 180-летнему юбилею поэта Александра Сергеевича Пушкина и 150-летию «Болдинской осени». Сюжет основан на произведениях цикла «Маленькие трагедии», написанных в 1830 году в селе Болдине. Владимир Высоцкий в картине играет роль Дона Гуана.

Четвёртое место: «Плохой хороший человек»

Сюжет фильма строится на противостоянии двух ярких личностей — Лаевского (Олег Даль) и фон Корена (Владимир Высоцкий).

Для фон Корена Лаевский олицетворяет человеческие пороки. Лаевский же считает фон Корена человекм, способным ради отвлечённых абстрактных идеалов совершать жестокие поступки вплоть до физического устранения ненужных для нового порядка людей. Такого же мнения о фон Корене и доктор Самойленко — приятель главных героев. Однажды фон Корен делает оскорбительное замечание Лаевскому, по поводу его «безвыходного положения». Лаевский наносит фон Корену ответное оскорбление. Фон Корен принимает его «вызов на дуэль». Лаевский соглашается драться, поскольку ненавидит фон Корена.

Сцена самой дуэли показана карикатурно: ни дуэлянты, ни их секунданты толком не знают, как она должна проходить, каковы правила, пытаются припомнить описания у классиков. Фон Корен заранее рассказывает одному из своих друзей, как пройдёт дуэль, и оказывается почти прав: Лаевский стреляет в воздух. У фон Корена из-за внезапного крика перепуганного дьякона в момент выстрела дрогнула рука, и он промахивается.

Прошедшая рядом смерть сильно меняет Лаевского — он много работает, стараясь отдать наделанные за несколько лет долги. Его жена вместо развлечений светской жизни начинает вести хозяйство, однако и эти перемены не вызывают у фон Корена особого оптимизма или радости.

Третье место: «Хозяин тайги»

«Хозяин тайги» — советский художественный детективный фильм 1968 года. По сюжету картины в таёжном посёлке, где ведут сплав леса сплавщики, и всё на виду, происходит чрезвычайное происшествие — ночная кража в поселковом магазине. В соучастии признаётся сплавщик Николай Ипатов (Михаил Кокшенов). Он задержан, но молодому участковому старшине Серёжкину (Валерий Золотухин) не дают покоя некоторые противоречия по материалам возбуждённого уголовного дела — он догадывается, что Ипатов невиновен.

Подозрение падает на артель шабашников-лесосплавщиков и их бригадира Ивана Рябого, которого как раз и сыграл Владимир Высоцкий. В ночь, когда Рябой собирается уплыть из посёлка со своей любимой женщиной, Серёжкин решает перехватить его и провести обыск. При обыске обнаруживаются краденые вещи, и старшина вынужден того арестовать. Но в деле оказался замешан не только он...

Второе место: «Служили два товарища»

В основу этого художественного фильма 1968 года положены события Гражданской войны в России. Одна из сюжетных линий повествует о двух товарищах-красноармейцах, вторая — о белогвардейских офицерах.

В центре сюжета — история о двух красноармейцах. Андрей Некрасов был сыном священника, Иван Корякин — боевым командиром, которого разжаловали в рядовые. Им поручают ответственное и опасное задание: снять на кинокамеру с аэроплана расположение вражеских войск. Операция происходит не по плану, и герои попадают в плен.

В этой картине Высоцкий сыграл поручика Брусенцова.

Первое место: «Место встречи изменить нельзя»

В этом пятисерийном фильме 1979 года режиссёра Станислава Говорухина Высоцкий сыграл капитана МУРа Глеба Жеглова. Действие картины происходит в послевоенной Москве, где орудует банда «Чёрная кошка». Её поимкой занимаются сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом. Фабула фильма перекликается с реальной историей красногорской банды Ивана Митина, занимавшейся грабежами и убийствами в Москве и Подмосковье в начале 1950-х годов.

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