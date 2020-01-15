Судебные приставы снесли вышку сотовой связи под Новосибирском

сегодня 08:49 Поделиться

фото pixabay.com

Антенно-мачтовое сооружение не понравилось местным жителям; к тому же его установили с нарушением закона об охране культурного наследия.

Судебные приставы добились демонтажа вышки сотовой связи в Колыванском районе Новосибирской области.

Оператор сотовой связи возвёл антенно-мачтовое устройство на арендованном у частного лица земельном участке. Конструкция высотой 30 метров не только не понравилась местным жителям, но и была установлена с нарушением закона об охране объектов культурного наследия. Одна из жительниц Колывани обратилась в суд, с требованием снести вышку.

Фемида встала на сторону жителей и обязала оператора демонтировать вышку. Однако организация всячески пыталась избежать сноса конструкции и подавала многочисленные апелляции.

Последняя судебная инстанция оставила решение без изменений. Приставы вручили представителю сотового оператора окончательный вердикт. Тому ничего не оставалось, как демонтировать вышку.

Неизвестно, сказался ли снос конструкции на качестве мобильной связи в Колыванском районе.

Напомним, 15 января судебные приставы в Новосибирске помогли дольщице получить квартиру.