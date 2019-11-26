Три человека упали на рельсы в новосибирском метро

сегодня 17:43 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Метрополитен подсчитал количество людей, упавших на пути за 2019 год; несмотря на ЧП, принимать дополнительные меры безопасности на станциях не будут.

За 2019 год на рельсы новосибирского метро упали три человека. Об этом Сиб.фм сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии города. Каждое из подобных происшествий активно обсуждают пользователи социальных сетей. Последний раз человек падал на пути подземки в декабре 2019 года на станции «Речной вокзал».

Тогда на рельсах оказалась 50-летняя женщина. Из-за плохого самочувствия пассажирка потеряла сознание и попала на пути. В сообществе «Инцидент Новосибирск» некоторые комментаторы предположили, что причина падения людей на станции в нехватке места на перроне. Однако в мэрии опровергли такую догадку.

«Все расчёты по эксплуатационным возможностям и характеристикам проектируемой станции производились с учётом максимально возможного пассажиропотока во время проведения массовых мероприятий. Кроме того, в вестибюлях и на платформах проектом предусмотрена установка камер видеонаблюдения и оповещения для предотвращения различных негативных последствий среди пассажиров. Новосибирский метрополитен имеет значительный запас по возможности перевозки пассажиров, в том числе с учётом роста перевозки», – добавили в департаменте транспорта.

Другие пользователи соцсетей возмущались отсутствием ограждений на станциях. По их мнению, инцидент можно было бы предотвратить при помощи установки защитных барьеров на перронах.

«Когда уже сделают ограждения, как в других нормальных странах. Меньше было бы смертей в метро и подобных ситуаций», – писал тогда пользователь под именем Artem Ko.

Этот способ исключить несчастные случаи в администрации города тоже не поддержали.

«Введение защитных барьеров на действующих станциях метрополитена не планируется. Станции с защитными перегородками являются станциями "закрытого типа". В городе Новосибирске осуществляется строительство станции "Спортивная" закрытого типа. Проектным решением конструкция станции "Спортивная" предусмотрено размещение двух боковых платформ, имеющих свободный доступ пассажиров только со стороны вестибюлей станции», – объяснили в департаменте.

Сегодня, 22 января, метрополитен Новосибирска отчитался о количестве пассажиров за 2019 год. В общей сложности подземкой воспользовались 84,4 миллиона пассажиров. Это на миллион человек больше, чем в 2018 году – тогда пассажиропоток составил 83,1 миллиона человек.

Напомним, 26 декабря мэр Новосибирска рассказал, на что пойдут деньги от повышения тарифов на метро.