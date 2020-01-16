Учебная тревога: рыбаков на льдине унесло от берега в Новосибирске

сегодня 07:45 Поделиться

Фото из группы Аварийно-спасательной службы Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте»

Личный состав Аварийно-спасательной службы Новосибирской области прошёл аттестацию; сотрудники отработали методы спасения пострадавших на водном объекте.

Несколько рыбаков попали в беду на реке Оби в районе Бугринского моста в Новосибирске: они застряли на отколовшийся льдине, которая дрейфовала по акватории. Такой сценарий лёг в основу аттестационных учений специалистов региональной аварийно-спасательной службы. Об этом сообщается в одноимённой группе в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно легенде, несколько рыбаков, пытаясь спастись из внезапно образовавшейся полыньи, сильно промокли и переохладились.





«Незамедлительно был организован сбор спасателей, необходимого оборудования и снаряжения. Сборная группа выдвинулась к месту перехвата льдины», – говорится в сообщении паблика.

В ходе аттестации спасатели отработали такие действия, как оперативная постановка базового лагеря с пунктом обогрева и штабом, извлечение пострадавшего с применением «конца Александрова», спасательного круга на верёвке, а также лестницы, трапа, лодки.

Как уточнили в аварийно-спасательной службе, кроме практических мероприятий члены аттестационной комиссии провели экспресс-опрос спасателей по теоретической подготовке.

Напомним, в январе новосибирские спасатели полкилометра тащили по снегу пострадавшего весом 120 килограммов.