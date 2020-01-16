В Новосибирской области стали чаще воровать и ставить на учёт иностранцев

сегодня 07:15 Поделиться

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В региональной прокуратуре отчитались об уровне преступности в Новосибирской области в 2019 году; краж в субъекте стало больше, зато убийств — меньше.

Более 48 тысяч преступлений зарегистрировано в Новосибирской области в 2019 году, при этом около половины всех уголовных дел связано с кражами. Такие данные опубликовала региональная прокуратура.

В надзорном ведомстве отметили, что за прошедший год в области участились кражи — на 12 % и на 48 % больше выявлено фактов фиктивной постановки на учёт иностранных граждан по месту пребывания.



"На 8,7 % увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, что немного меньше, чем в целом по России. При этом заметно снизилось — на 9,9 % — количество зарегистрированных преступлений против жизни и здоровья. Почти на четверть меньше зарегистрировано убийств и на 14,9 % причинения тяжкого вреда здоровью", — отметили в прокуратуре.



Также в надзорном ведомстве подчеркнули, что в Новосибирской области высокими остаются показатели раскрываемости преступлений.

"Установлены преступники по 95 % убийств и 98 % умышленному причинению тяжкого вреда здоровью", — сказали там.

Напомним, в январе новосибирская областная прокуратура взяла на контроль расследование смерти 9-летней девочки.



