Вакцину от смертельного вируса из Китая за полгода разработают российские учёные

сегодня 11:24 Поделиться

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От китайского коронавируса уже умерли девять человек; ещё 440 заболевших находятся в лечебных учреждениях.

Российские учёные планируют выпустить вакцину против коронавируса летом 2020 года. О этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя директора Центра стратегического планирования Министерства здравоохранения России Германа Шипулина.

По его словам, разработать вакцину против коронавируса будет не очень сложно. Однако необходимо учесть, что РНК-вирусы быстро могут меняться, особенно те, которые циркулируют среди людей в течение длительного времени. Поэтому учёные опасаются создать вакцину, бессильную против ряда штаммов.

Всего на разработку препарата потребуется около 3 месяцев. А готовую вакцину можно будет получить не менее чем через полгода. При этом на её разработку и изготовление необходимы значительные средства.

«Если вирус проникнет в Россию, где начнёт распространяться и будет высокая летальность, то эта вакцина будет спасением», – заявил представитель Минздрава.

При этом эксперты не могут прийти к единому мнению, как коронавирус отразится на здоровье россиян.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в течение недели все региональные управления Роспотребнадзора получат экспресс-тесты для коронавируса. Их разработали учёные государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Напомним, 21 января стало известно о том, что смертельному вирусу из Китая в Толмачёво выставили препоны.