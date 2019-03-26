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Власти Новосибирска озвучили доходы от платных автопарковок

сегодня 20:01

ФОТО СИБ.ФМ

Три платные автопарковки действуют в Новосибирске; в мэрии рассказали, сколько удалось заработать на водителях.

Чуть более четырёх миллионов рублей составил доход от деятельности платных автопарковок в Новосибирске. Такие данные сообщили в мэрии на запрос общественника Евгения Митрофанова. Копию ответа городских властей он разместил на личной странице в Facebook.

Как говорится в документе, на создание трёх автомобильных парковок в 2019 году было потрачено свыше 15 миллионов рублей.

С учётом размера поступившего дохода, можно сказать, что за год расходы окупились почти на четверть.

Платные парковки в Новосибирске действуют на пересечении улицы Крылова и Красного проспекта, рядом с ДК "Прогресс" и возле площади Калинина.

Напомним, в январе власти Новосибирска предложили горожанам выбрать между платной парковкой и зелёным сквером у цирка.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
парковки
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