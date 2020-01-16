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«Я должна выйти победителем!»: блогерша-красавица из Красноярска призналась, что у неё рак

сегодня 13:57

Фото из Instagram Анастасии Поползиной

Молодая инстаграм-блогерша рассказала подписчикам, что у неё обнаружили онкологию; девушка потратит все сбережения на первичное обследование в Израиле.

Блогерша из Красноярска рассказала подписчикам, что у неё обнаружили онкологическое заболевание сегодня, 22 января. Об этом Анастасия Поползина написала в своём Instagram. По словам девушки, метастазы в организме нашли во время УЗИ в конце прошлой недели.

Анастасия пришла на обследование из-за неприятных ощущений в животе и тянущей боли в спине. Врачи диагностировали онкологию, однако точный диагноз пока неизвестен. Для обследования девушка вылетела в Израиль, однако денег на дорогостоящее лечение с наибольшей вероятностью не хватит. По словам девушки, она потратит все свои сбережения на первичную диагностику в клинике Тель-Авива.

«Близкие знают, что я в большей степени сама «тяну» свою семью и детей. Сама зарабатываю на жизнь, помогаю маме. И сейчас эта болезнь, конечно же, выбила меня из рабочего строя, а значит, что у меня не будет постоянного источника дохода, пока я на лечении. И уже понятно, средств на само лечение потребуется немало», – пишет Поползина.

У Анастасии трое детей. В своём Instagram одна из самых популярных красноярских блогерш делает шоппинг-обзоры и делится впечатлениями от путешествий.

Напомним, российские учёные начали разрабатывать вакцину от нового смертельного вируса из Китая.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

блоги
Красноярский край
онкология
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