«Я пришёл тебя убивать»: избитая сибирячка просит защитить её от постоянных нападений бывшего мужа-тирана

сегодня 16:01 Поделиться

Фото предоставлено Ириной Левиной

Сибирячка Ольга Кротова уже который год живёт как на пороховой бочке: почти каждая встреча с экс-супругом заканчивается трагедией. В январе молодую маму на скорой увезли в больницу – бывший муж порезал ей горло. Несколькими месяцами раньше тиран угрожал своей жертве ножом, карауля у подъезда, до этого угрожал и молотком. Ольга открыто называет своё реальное имя и показывает фото после встреч с отцом своей дочери, потому что устала жить в постоянном страхе. Своей историей женщина поделилась с редакцией Сиб.фм.

Последнюю встречу с бывшим мужем-тираном жительница Тогучина Ольга Кротова запомнит надолго. В ночь с 10 на 11 января бывший супруг ворвался в квартиру, где находилась женщина с маленькой дочерью. Денис Кротов с порога озвучил «цель визита».

«"Я пришёл тебя убивать", – сказал он и почти сразу начал избивать», – рассказала сибирячка корреспонденту Сиб.фм.

Со слов женщины, незваный гость несколько раз ударил её по голове.

«И при этом постоянно размахивал ножом! Я пыталась уклоняться, а он всё наступал и наступал. Потом в какой-то момент почувствовала жгучую боль, потекла кровь – оказалось, он порезал мне шею», – плача, делится женщина.

Ольга уверена: если бы на шум не подоспела знакомая, всё закончилось бы трагедией. Она вырвала у нападавшего нож и пригрозила вызвать полицию.

«До сих пор помню его дикие глаза. Его трясло, он вообще себя не контролировал. Правда, это было ужасно. Да ещё и на глазах у ребёнка», – говорит Ольга.

Она уверена, что этот кошмар будет продолжаться.

Уходя, экс-супруг бросил страшную фразу – «За тобой я ещё приду».

Женщина утверждает, что не сомневается в реальности угроз.

«Я уже не сомневаюсь, что это произойдет. Последние события показывают, что он способен на такое.

Я очень боюсь возвращаться домой, боюсь встречи с этим зверем»,

– сказала Ольга, которая пока находится на лечении в больнице.

Как отмечает представитель женщины, юрист Ирина Левина, Ольга Кротова уже не первый год пытается спасти себя и дочь от нападок бывшего мужа. Случившийся развод он воспринял очень болезненно, и теперь пытается восстановить отношения. Правда, методы выбирает противозаконные.

«Эта история уникальна, прежде всего, тем, что Денис Кротов на протяжении вот уже нескольких лет остаётся фактически безнаказанным. То есть какие-то правовые меры в отношении него принимают, но они не соразмерны той угрозе, которую он представляет для своей бывшей супруги», – объясняет юрист.

По её словам, в последний раз Ольгу госпитализировали с порезами шеи, сотрясением головного мозга. Но и до этого было немало эпизодов, когда женщине приходилось обращаться за медпомощью.

В июне 2019 года Кротов подкараулил бывшую жену у подъезда и, угрожая ножом, требовал вернуться к нему.

«Уже тогда он приставлял ей нож к горлу и проколол руку», – привела пример представитель потерпевшей.

После этого инцидента тогучинец предстал перед судом. Но до реального лишения свободы дело не дошло.

В сентябре 2018 года мужчина также появлялся в квартире Ольги. Тогда для устрашения он использовал молоток.

«Он замахивался им и угрожал убийством», – процитировала материалы дела юрист.

Ситуация стала поводом для рассмотрения мировым судьёй, Кротов снова был признан виновным, но под стражу его не заключили.

Любопытно, что и после ночного инцидента 12 января тиран продолжает оставаться на свободе.

«После случившегося его поместили под домашний арест, но Кротов эти ограничения не соблюдает. Недавно он вышел в магазин у своего дома, где встретил мать Ольги. Там он схватил женщину за капюшон куртки и при дочери стал угрожать убийством», – рассказывает юрист.

По её словам, бывшая тёща Кротова в тот же день обратилась с заявлением в полицию, но мер к решению проблем с агрессивным зятем так и не приняли.

Ирина Левина добавляет, что сейчас вместе с заявительницей намерена добиваться того, чтобы тирана оградили от молодой мамы.

«Исправительные работы и домашний арест для этой ситуации – это как зонт во время цунами. Бесполезная мера.

И злоумышленник прекрасно это понимает и чувствует себя безнаказанным. Каждый раз он не просто угрожает, но и совершает преступления», – объяснила юрист.

Узнать точку зрения второй стороны конфликта – самого Дениса Кротова – журналистам редакции Сиб.фм не удалось, поскольку связаться с мужчиной невозможно. На время действия домашнего ареста он лишён средств связи.

Сиб.фм продолжит следить за этой историей.

Отметим, эта проблема системная и общероссийская. По различным данным, в 2018 году жертвами семейного насилия в стране стали несколько десятков тысяч женщин. Половина из них пострадали от рук супругов.

Напомним, в декабре 2019 года новосибирец до смерти забил девушку из-за ревности.