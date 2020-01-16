Замначальника генштаба попался на мошенничестве на 6,7 миллиарда рублей
фото Генштаба ВС РФ
Военное следствие предъявило обвинение заместителю начальника Генштаба Вооружённых сил России; сам генерал вины не признаёт.
Обвинение в двух эпизодах мошенничества на сумму 6,7 миллиарда рублей предъявлено заместителю начальника Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову. Об этом сообщает «Интерфакс».
В материалах дела говорится, что обвинение предъявлено за совершение двух преступлений. Арсланова обвиняют в хищении денежных средств, в рамках исполнения госконтрактов. В первом эпизоде речь идёт о 191,5 миллиона рублей, во втором – о сумме не менее 6,5 миллиарда.
Как следует из материалов дела, уголовное дело, по которому проходит Арсланов, было возбуждено ещё в 2013 году по факту хищения средств, выделенных на сервисное обслуживание и ремонт спецтехники ВС.
Вместе с Арслановым в деле фигурируют ещё несколько высокопоставленных чиновников от обороны.
Привлечь Арсланова к ответственности следствию удалось благодаря тому, что другие фигуранты дела пошли на сделку с правоохранителями и стали сотрудничать.
Сам генерал своей вины не признаёт.
Напомним, в Новосибирске прекратили уголовное преследование экс-директора центра «Вектор», которого обвиняли в мошенничестве.
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