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Замначальника генштаба попался на мошенничестве на 6,7 миллиарда рублей

сегодня 11:46

фото Генштаба ВС РФ

Военное следствие предъявило обвинение заместителю начальника Генштаба Вооружённых сил России; сам генерал вины не признаёт.

Обвинение в двух эпизодах мошенничества на сумму 6,7 миллиарда рублей предъявлено заместителю начальника Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову. Об этом сообщает «Интерфакс».

В материалах дела говорится, что обвинение предъявлено за совершение двух преступлений. Арсланова обвиняют в хищении денежных средств, в рамках исполнения госконтрактов. В первом эпизоде речь идёт о 191,5 миллиона рублей, во втором – о сумме не менее 6,5 миллиарда.

Как следует из материалов дела, уголовное дело, по которому проходит Арсланов, было возбуждено ещё в 2013 году по факту хищения средств, выделенных на сервисное обслуживание и ремонт спецтехники ВС.

Вместе с Арслановым в деле фигурируют ещё несколько высокопоставленных чиновников от обороны.

Привлечь Арсланова к ответственности следствию удалось благодаря тому, что другие фигуранты дела пошли на сделку с правоохранителями и стали сотрудничать.

Сам генерал своей вины не признаёт.

Напомним, в Новосибирске прекратили уголовное преследование экс-директора центра «Вектор», которого обвиняли в мошенничестве.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

суд
мошенничество
генштаб
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