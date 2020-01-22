Новосибирцы просят создать на берегу Оби новый дизайнерский парк
фото из группы «Гражданин ОбьГЭС» соцсети «ВКонтакте»
Общественники предлагают новосибирцам поддержать идею создания парка на берегу Оби; голосование за создание зелёной зоны пройдёт на публичных слушаниях в феврале.
«Возможность зарезервировать место под парк на Генплане у новосибирцев появляется раз в 10-13 лет. И сейчас как раз такой момент, осталось всего несколько дней», – уточнили активисты.
Кроме подачи обращения, форма которого размещена в группе сообщества, неравнодушным жителям нужно прийти на публичные слушания, чтобы защитить инициативу. Они состоятся 6 февраля в 11:00 в ДК «Академия».
«Шансы на создание парка тем выше, чем больше таких письменных предложений поступит в мэрию и чем больше защитников инициативы придёт на публичные слушания», – отметили местные жители.
Напомним, в январе мэрия Новосибирска предложила горожанам выбрать между сквером и платной парковкой у цирка.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Комментарии
Беллер Ольга Петровна
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня двое детей рождённые в 2010 году. Есть материнский капитал не использованный. У меня вопрос он повысится на 150 тыс. Или нет. Заранее спасибо.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают