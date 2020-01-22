Новосибирцы просят создать на берегу Оби новый дизайнерский парк

сегодня 16:27 Поделиться

фото из группы «Гражданин ОбьГЭС» соцсети «ВКонтакте»

Общественники предлагают новосибирцам поддержать идею создания парка на берегу Оби; голосование за создание зелёной зоны пройдёт на публичных слушаниях в феврале.

Жители микрорайона ОбьГЭС хотят высадить десятки деревьев на берегу Оби, возле новостроек по улице Приморской. Перепады высот позволяют создать в этом месте уникальный ландшафтный парк. Свою инициативу новосибирцы озвучили в группе «Гражданин ОбьГЭС» в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали общественники, для создания городского парка необходимо подать предложение в мэрию о включении территории в Генеральный план города в качестве природной.

«Возможность зарезервировать место под парк на Генплане у новосибирцев появляется раз в 10-13 лет. И сейчас как раз такой момент, осталось всего несколько дней», – уточнили активисты.

Кроме подачи обращения, форма которого размещена в группе сообщества, неравнодушным жителям нужно прийти на публичные слушания, чтобы защитить инициативу. Они состоятся 6 февраля в 11:00 в ДК «Академия».

«Шансы на создание парка тем выше, чем больше таких письменных предложений поступит в мэрию и чем больше защитников инициативы придёт на публичные слушания», – отметили местные жители.

Напомним, в январе мэрия Новосибирска предложила горожанам выбрать между сквером и платной парковкой у цирка.