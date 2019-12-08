Жители Советского района требуют у новосибирского губернатора новые автобусы
фото со страницы "BUS 54 RUS" в соцсети "ВКонтакте"
По мнению общественников, местный парк пассажирского транспорта изношен почти на 100%; исправить ситуацию может только обновление парка.
В Советском районе Новосибирска общественники создали петицию о необходимости скорейшего обновления парка муниципального общественного транспорта. На начало 2019 года износ муниципальных автобусов составлял в Новосибирске 88,5%, троллейбусов – 92,8%, трамваев – 77,5%.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на расширенном аппаратном совещании заявил об угрозе потери городского транспорта из-за износа подвижного состава.
Общественники Советского района обратились к Андрею Травникову с призывом ускорить процесс приобретения новых автобусов. Информация об этом появилась в группе «BUS 54 RUS» в социальной сети «ВКонтакте». Для Советского района этот вид транспорта очень важен. Альтернатив ему не много: маршрутные такси и электричка.
«Ликвидация парка муниципальных автобусов в Новосибирске может привести к тому, что в следующий раз город не сможет справиться с экстремальными ситуациями. В связи с этим просим Вас ускорить рассмотрение вопроса о выделении региональной субсидии мэрии Новосибирска на приобретение новых муниципальных автобусов», — говорится в обращении.
Подписи под документом поставили исполнительный директор ОО «У нас на Шлюзе» Светлана Каверзина, председатель МОО «На доброе дело» Антон Бурмистров и главный редактор газеты «Новый Советский» Виктор Стрельников.
Напомним, в начале декабря 2019 года в Новосибирске резко подорожал проезд в общественном транспорте.
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