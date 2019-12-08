Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Жители Советского района требуют у новосибирского губернатора новые автобусы

сегодня 08:09

фото со страницы "BUS 54 RUS" в соцсети "ВКонтакте"

По мнению общественников, местный парк пассажирского транспорта изношен почти на 100%; исправить ситуацию может только обновление парка.

В Советском районе Новосибирска общественники создали петицию о необходимости скорейшего обновления парка муниципального общественного транспорта. На начало 2019 года износ муниципальных автобусов составлял в Новосибирске 88,5%, троллейбусов – 92,8%, трамваев – 77,5%.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на расширенном аппаратном совещании заявил об угрозе потери городского транспорта из-за износа подвижного состава.

Общественники Советского района обратились к Андрею Травникову с призывом ускорить процесс приобретения новых автобусов. Информация об этом появилась в группе «BUS 54 RUS» в социальной сети «ВКонтакте». Для Советского района этот вид транспорта очень важен. Альтернатив ему не много: маршрутные такси и электричка.

«Ликвидация парка муниципальных автобусов в Новосибирске может привести к тому, что в следующий раз город не сможет справиться с экстремальными ситуациями. В связи с этим просим Вас ускорить рассмотрение вопроса о выделении региональной субсидии мэрии Новосибирска на приобретение новых муниципальных автобусов», — говорится в обращении.

Подписи под документом поставили исполнительный директор ОО «У нас на Шлюзе» Светлана Каверзина, председатель МОО «На доброе дело» Антон Бурмистров и главный редактор газеты «Новый Советский» Виктор Стрельников.

Напомним, в начале декабря 2019 года в Новосибирске резко подорожал проезд в общественном транспорте.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

общественный транспорт
пассажирские перевозки
петиция
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

379640
Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком
351604
Фото «50-летнего жениха» покончившей с собой школьницы попало в сеть
208822
Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
176024
В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей
155399
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает день рождения
95181
Самые популярные турнаправления назвали в Новосибирске
87241
Материнский капитал за первого ребёнка: кто может получить 466 тысяч рублей