Жители Советского района требуют у новосибирского губернатора новые автобусы

сегодня 08:09 Поделиться

фото со страницы "BUS 54 RUS" в соцсети "ВКонтакте"

По мнению общественников, местный парк пассажирского транспорта изношен почти на 100%; исправить ситуацию может только обновление парка.

В Советском районе Новосибирска общественники создали петицию о необходимости скорейшего обновления парка муниципального общественного транспорта. На начало 2019 года износ муниципальных автобусов составлял в Новосибирске 88,5%, троллейбусов – 92,8%, трамваев – 77,5%.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на расширенном аппаратном совещании заявил об угрозе потери городского транспорта из-за износа подвижного состава.

Общественники Советского района обратились к Андрею Травникову с призывом ускорить процесс приобретения новых автобусов. Информация об этом появилась в группе «BUS 54 RUS» в социальной сети «ВКонтакте». Для Советского района этот вид транспорта очень важен. Альтернатив ему не много: маршрутные такси и электричка.

«Ликвидация парка муниципальных автобусов в Новосибирске может привести к тому, что в следующий раз город не сможет справиться с экстремальными ситуациями. В связи с этим просим Вас ускорить рассмотрение вопроса о выделении региональной субсидии мэрии Новосибирска на приобретение новых муниципальных автобусов», — говорится в обращении.

Подписи под документом поставили исполнительный директор ОО «У нас на Шлюзе» Светлана Каверзина, председатель МОО «На доброе дело» Антон Бурмистров и главный редактор газеты «Новый Советский» Виктор Стрельников.

Напомним, в начале декабря 2019 года в Новосибирске резко подорожал проезд в общественном транспорте.