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Аудиторы нашли нарушения в работе новосибирского минприроды

сегодня 19:07

фото с сайта КСП НСО

Вместо опашки памятников природы министерство купило квадрокоптер; его использовали всего четыре раза.

Специалисты контрольно-счётной палаты Новосибирской области нашли нарушения в работе регионального министерства природы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Аудиторы выявили, что в рамках реализации программы «Охрана окружающей среды" в 2017»году не были выполнены работы на сумму 27,7 миллиона рублей, а в 2018 году на сумму 32,1 миллиона. В частности, не была выполнена опашка границ двух памятников природы.

Несмотря на то, что региональная Красная книга существует в электронном виде, минприроды потратил на её бумажное издание 1,6 миллионов рублей.

Также в министерстве купили квадрокоптер, потратив на это миллион рублей. Надобность в этом приобретении аудиторы поставили под сомнение. В воздух дрон поднимали всего четыре раза.

Нарушения также выявили в сфере строительства берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища и в рыбоводстве.

Напомним, летом аудиторы КСП нашли нарушения при закупке лекарств.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

нарушение
контрольно-счётная палата
минприроды
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