Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Беспрецедентным назвали финансирование здравоохранения в Новосибирской области

сегодня 09:26

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в регионе увеличилось в 2020 году на 1,5 миллиарда; приоритетные направления расходования средств – борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

Почти 6,5 миллиарда рублей составит финансирование национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области в 2020 году. Это почти на полтора миллиарда больше, чем годом ранее. Такие цифры озвучили в региональном правительстве.

По словам первого заместителя губернатора области Юрия Петухова, в 2019 году в рамках развития здравоохранения до субъекта был доведён беспрецедентный объём финансирования.

«В 2020 году стоят ещё более амбициозные и ответственные цели, направленные на модернизацию системы здравоохранения Новосибирской области. В приоритете – доступность, эффективность и качество медицины», – сказал он.

По данным регионального минздрава, среди ключевых направлений 2020 года – борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, первичная медико-санитарная помощь, детское здравоохранение, подготовка медицинских кадров.

Так, в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями в 2019 году было открыто четыре центра амбулаторной онкологической помощи, приобретено 179 единиц медицинского оборудования. В 2020 году планируется открытие ещё трех ЦАОПов, а также переоснащение трёх медицинских организаций.

«В 2020 году в Новосибирской области продолжат строительство фельдшерско-акушерских пунктов – запланировано строительство 41 ФАПа. Ожидается не менее 130 вылетов санитарной авиации», – уточнили в минздраве.

Напомним, в декабре 2019 года новосибирские фельдшеры вышли на пикет против низких зарплат.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Минздрав
Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

380349
Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком
360472
Фото «50-летнего жениха» покончившей с собой школьницы попало в сеть
218359
Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
176098
В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей
155508
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает день рождения
96712
Самые популярные турнаправления назвали в Новосибирске
94688
Материнский капитал за первого ребёнка: кто может получить 466 тысяч рублей