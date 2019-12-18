Беспрецедентным назвали финансирование здравоохранения в Новосибирской области
Фото с сайта правительства Новосибирской области
Финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в регионе увеличилось в 2020 году на 1,5 миллиарда; приоритетные направления расходования средств – борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.
Почти 6,5 миллиарда рублей составит финансирование национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области в 2020 году. Это почти на полтора миллиарда больше, чем годом ранее. Такие цифры озвучили в региональном правительстве.
По словам первого заместителя губернатора области Юрия Петухова, в 2019 году в рамках развития здравоохранения до субъекта был доведён беспрецедентный объём финансирования.
«В 2020 году стоят ещё более амбициозные и ответственные цели, направленные на модернизацию системы здравоохранения Новосибирской области. В приоритете – доступность, эффективность и качество медицины», – сказал он.
По данным регионального минздрава, среди ключевых направлений 2020 года – борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, первичная медико-санитарная помощь, детское здравоохранение, подготовка медицинских кадров.
Так, в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями в 2019 году было открыто четыре центра амбулаторной онкологической помощи, приобретено 179 единиц медицинского оборудования. В 2020 году планируется открытие ещё трех ЦАОПов, а также переоснащение трёх медицинских организаций.
«В 2020 году в Новосибирской области продолжат строительство фельдшерско-акушерских пунктов – запланировано строительство 41 ФАПа. Ожидается не менее 130 вылетов санитарной авиации», – уточнили в минздраве.
Напомним, в декабре 2019 года новосибирские фельдшеры вышли на пикет против низких зарплат.
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