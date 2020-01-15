Больная туберкулёзом девушка разгуливала под Новосибирском
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Сибирячка отказывалась от лечения туберкулёза, пока её принудительно не доставили в больницу; в стационар девушку привезли под контролем приставов.
Жительницу города Купино принудительно доставили в медицинское учреждение на лечение от туберкулеза. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
Как рассказали в ведомстве, ранее у сибирячки диагностировали открытую форму туберкулеза лёгких. Однако больная не придавала этому серьёзного значения – она отказывалась от лечения, при этом свободно перемещалась по населённому пункту и посещала общественные места.
«В итоге медработник Купинской центральной районной больницы обратился в суд с иском о принудительной госпитализации больной гражданки для прохождения лечения», – уточнили в пресс-службе.
Решение суда также не подвигло сибирячку пройти лечение. От добровольной госпитализации она отказывалась. Поэтому правоохранители вынуждены были доставить больную в стационар принудительно.
«Содействие в исполнении решения суда оказали специалисты медучреждения. Под контролем судебных приставов гражданку привезли в диспансер на карете скорой помощи», – добавили в УФССП региона.
Напомним, в январе судебные приставы Новосибирской области помогли дольщице получить квартиру.
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