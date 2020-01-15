Больная туберкулёзом девушка разгуливала под Новосибирском

сегодня 10:29 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Сибирячка отказывалась от лечения туберкулёза, пока её принудительно не доставили в больницу; в стационар девушку привезли под контролем приставов.

Жительницу города Купино принудительно доставили в медицинское учреждение на лечение от туберкулеза. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.