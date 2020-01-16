Чемпионат Европы по фигурному катанию-2020: программа соревнований на 23 января

сегодня 13:24 Поделиться

Фото с личной страницы Михала Бржезины в социальной сети Facebook

В австрийском городе Граце продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию; Сиб.фм публикует программу второго дня соревнований.

В четверг, 23 января, в городе Граце продолжатся соревнования на выявление сильнейших фигуристов Старого Света. На австрийский лёд выйдут танцоры на льду и мужчины-фигуристы.

Соревнования по ритм-танцу у танцоров на льду начнутся в 20:00 по новосибирскому времени. Россию будут представлять: Александра Степанова и Александр Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

У мужчин в произвольной программе за высшую ступень пьедестала будут бороться Дмитрий Алиев, Артур Данилян и Александр Самарин. После короткой программы в этой дисциплине лидирует чех Михал Бржезина, набравший 89,77 очка. Ненамного от него отстали два россиянина Дмитрий Алиев и Артур Данилян. Они набрали соответственно 88,45 и 84,63 очка. А вот Александру Самарину не повезло. Во время первого катания он допустил падение, и судьи сняли с него очки. Сейчас он занимает 13-е место с 74,77 очка.

Напомним, 23 января стало известно, что россияне недовольны условиями проживания в австрийском городе Граце.