Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2020: россияне жалуются на условия проживания

сегодня 08:27

Фот ос официального сайта Федерации фигурного катания РФ

В австрийском городе Граце в среду, 22 января, стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию; российские спортсмены недовольны отелем, в которых их поселили.

Фигуристов из России поселили в гостинице, в номерах которой отсутствует горячая вода. Об этом порталу Sport24.ru рассказал Денис Ходыкин. Он выступает в паре с Дарьей Павлюченко в парном катании.

Фигурист отметил, что в официальном отеле, в котором проживает сборная России, отсутствует горячая вода. Её не было уже в течение двух суток.

«Единственный вариант – сходить в номер другой гостиницы, который арендовали для россиян. До него идти 7 минут», – отметил Денис Ходыкин.

Однако условия проживания не смутили россиян. В парном катании они заняли весь пьедестал почёта. Евгения Тарасова и Вадим Морозов заняли третье место, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – второе. Лучшими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Их пара набрала 82,34 балла за короткую программу.

В мужском одиночном катании второе место занял Дмитрий Алиев, а третье – Артур Даниелян. «Золото» у чеха Михала Бржезины.

Напомним, 22 января телезрители из Новосибирска потребовали отобрать право показа трансляций чемпионата Европы у Первого канала.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

фигурное катание
спорт
Чемпионат Европы
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

380349
Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком
360472
Фото «50-летнего жениха» покончившей с собой школьницы попало в сеть
218359
Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
176098
В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей
155508
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает день рождения
96712
Самые популярные турнаправления назвали в Новосибирске
94688
Материнский капитал за первого ребёнка: кто может получить 466 тысяч рублей