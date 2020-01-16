Чемпионат Европы по фигурному катанию-2020: россияне жалуются на условия проживания

сегодня 08:27 Поделиться

Фот ос официального сайта Федерации фигурного катания РФ

В австрийском городе Граце в среду, 22 января, стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию; российские спортсмены недовольны отелем, в которых их поселили.

Фигуристов из России поселили в гостинице, в номерах которой отсутствует горячая вода. Об этом порталу Sport24.ru рассказал Денис Ходыкин. Он выступает в паре с Дарьей Павлюченко в парном катании.

Фигурист отметил, что в официальном отеле, в котором проживает сборная России, отсутствует горячая вода. Её не было уже в течение двух суток.

«Единственный вариант – сходить в номер другой гостиницы, который арендовали для россиян. До него идти 7 минут», – отметил Денис Ходыкин.

Однако условия проживания не смутили россиян. В парном катании они заняли весь пьедестал почёта. Евгения Тарасова и Вадим Морозов заняли третье место, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – второе. Лучшими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Их пара набрала 82,34 балла за короткую программу.

В мужском одиночном катании второе место занял Дмитрий Алиев, а третье – Артур Даниелян. «Золото» у чеха Михала Бржезины.

Напомним, 22 января телезрители из Новосибирска потребовали отобрать право показа трансляций чемпионата Европы у Первого канала.