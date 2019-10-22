Через Новосибирск за рубеж вывезли более 30 миллионов долларов

сегодня 17:58 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Почти 33 миллиона долларов вывезли в 2019 году за рубеж через Новосибирскую таможню; ввезено в Россию в 10 раз меньше.

Больше 600 человек задекларировали провоз за рубеж долларовых купюр через Новосибирскую таможню. Общая сумма вывезенной валюты составила почти 33 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте Сибирского таможенного управления.

В ведомстве отметили, что за минувший год в страну ввезли 2,8 млн долларов США в эквиваленте по девяти наименованиям валют, среди которых преобладали американские деньги. В то время как за пределы России наличными вывезено 32,9 млн долларов.

Купюры граждане брали с собой в 18 стран мира, в основном в Китай (42 %), Узбекистан (27 %) и Таиланд (13 %).

Как уточнили в пресс-службе таможни, среди задекларированных физлицами источников доходов при вывозе и ввозе денежных средств большую долю составили заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности.

«Основную долю денег граждане планировали использовать на текущие расходы», – добавили в ведомстве.

Напомним, в октябре Сибирское таможенное управление опубликовало номера телефонов, по которым можно жаловаться на злоупотребления должностных лиц.