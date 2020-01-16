Дополнительную компенсацию вкладчикам разорившихся банков предложил выплачивать Путин
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Выплату предлагается повысить до пяти миллионов; рассматривать этот вопрос будут минфин и Центробанк.
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении суммы страхового возмещения вкладов в банках, которые лишились лицензии с конца 2014 года. Сумму предлагается повысить по пяти миллионов рублей. Об этом сообщает «Интрефакс».
Изучением вопроса займутся министр Финансов Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
С просьбой увеличить выплаты к Путину обратился депутат Госдумы Сергей Миронов. Идея была озвучена в декабре, когда обсуждалась денежно-кредитная политика ЦБ.
В настоящий момент максимальная сумма выплат составляет 1,4 миллиона рублей. В Агентстве по страхованию вкладов уже посчитали, что при введении новых норм сумма компенсации составит 45,6 миллиарда рублей.
С 2014 года в России лицензий лишились порядка 500 банков. Новая норма применима к 170 тысячам вкладчиков.
Напомним, в Госдуму внесён законопроект о снижении пенсионного возраста для многодетных отцов.
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