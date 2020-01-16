Дополнительную компенсацию вкладчикам разорившихся банков предложил выплачивать Путин

сегодня 18:15 Поделиться

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Выплату предлагается повысить до пяти миллионов; рассматривать этот вопрос будут минфин и Центробанк.

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении суммы страхового возмещения вкладов в банках, которые лишились лицензии с конца 2014 года. Сумму предлагается повысить по пяти миллионов рублей. Об этом сообщает «Интрефакс».

Изучением вопроса займутся министр Финансов Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

С просьбой увеличить выплаты к Путину обратился депутат Госдумы Сергей Миронов. Идея была озвучена в декабре, когда обсуждалась денежно-кредитная политика ЦБ.

В настоящий момент максимальная сумма выплат составляет 1,4 миллиона рублей. В Агентстве по страхованию вкладов уже посчитали, что при введении новых норм сумма компенсации составит 45,6 миллиарда рублей.

С 2014 года в России лицензий лишились порядка 500 банков. Новая норма применима к 170 тысячам вкладчиков.

Напомним, в Госдуму внесён законопроект о снижении пенсионного возраста для многодетных отцов.