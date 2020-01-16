Дорожники предупредили об ухудшении ситуации на сибирских трассах
фото с сайта pixabay.com
На Сибирь надвигается метель; ситуация на дорогах осложнится уже в ближайшие сутки.
По сообщению управления автомобильных дорог «Сибирь», утром 24 января в Новосибирской, Омской и Томской областях ожидаются метели. По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, ветер усилится до 20 метров в секунду.
Дорожные службы приведены в усиленный режим работы. На трассы готовы выйти 500 единиц техники для оперативной расчистки возможных заносов и противогололёдной обработки трасс.
На участках Р-255 «Сибирь» с затяжными подъёмами в Кемеровской области постоянно находится тяжёлая техника. Её цель – помогать водителям большегрузных автомобилей.
Напомним, из-за ухудшения погоды новосибирский автовокзал отменил два десятка рейсов.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают