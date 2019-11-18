Драма в гримёрке: в новосибирской «Кобре» не могут найти баланс между дисциплиной и творческим беспорядком

сегодня 16:31 Поделиться

Фото из группы народного театра-студии «Театральный Яр» в социальной сети, со страниц Алексея Крыжановского и Константина Ярлыкова в социальной сети «ВКонтакте»

Конфликт между художественным руководителем народного театра-студии при доме культуры имени Октябрьской Революции Константином Ярлыковым и директором ДК Алексеем Крыжановским вылился в социальные сети; Сиб.фм выяснил, что не поделили в легендарной новосибирской «Кобре».

Сообщение о том, что администрация Дома культуры имени Октябрьской Революции в Новосибирске выдворяет народный театр-студию «Театральный Яр», появилось накануне к группе театра в социальной сети «ВКонтакте». Как говорится в публикации, артистов попросили в срок до 20 января освободить гримёрку от реквизита, что «яровцы» восприняли однозначно – их выживают из ДК.

«Это такая холодная война, без официальных заявлений. Просто молча выдавливают и всё, создавая невыносимые условия для работы», – подтвердил в разговоре с корреспондентом Сиб.фм худрук народного театра Константин Ярлыков.

В то же время у директора ДК Алексея Крыжановского иной взгляд на ситуацию. Он утверждает, что «никто никого не выдавливает» и «речь идёт исключительно о соблюдении требований трудовой дисциплины». «Это помещение – не личная собственность господина Ярлыкова, следовательно, репетировать там могут все коллективы ДК», – объяснил директор «Кобры».

Несмотря на то, что Крыжановский называет ситуацию сугубо внутренним конфликтом, артисты народного театра фактически «сидят на чемоданах».

«Требование освободить гримёрки до 20 января, избавиться от реквизита, а также озвученные планы установить на сцене музыкальное оборудование для концертов на постоянной основе – это равноценно уничтожению театрального пространства, а ведь это именно театральный зал ДК!

Нет, нам не указали прямым текстом на дверь, но нас поставили в условия, в которых ни о репетициях, ни тем более о спектаклях речи быть не может»,

– рассказал Ярлыков журналисту Сиб.фм.

Он добавил, что театр существует 10 лет, за это время была сыграна не одна сотня спектаклей.

«Зал всегда заполнен до отказа. Наш театр неоднократно становился лауреатом театральных конкурсов и фестивалей», – подчеркнул худрук.

На фото: Константин Ярлыков, худрук народного театра

Константин Ярлыков также уточнил, что коллектив студии написал обращения в правительство, парламент и минкульт Новосибирской области. «Ответа пока нет, но мы надеемся, что нам удастся отстоять своё право репетировать и выступать», – добавил Ярлыков.

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм он не исключил, что поводом для «выживания» из ДК могли стать как недостаточно высокая рентабельность спектаклей, так и личностные разногласия с администрацией ДК.

«Понимание Алексея Викторовича о том, каким должен быть Дом культуры, и наше – оно разное, вот и всё», – резюмировал Ярлыков, добавив, что открытых конфликтов с Крыжановским у него никогда не случалось. «Наоборот, – только очень интеллигентное и подчёркнуто-вежливое общение», – сказал актёр.

На фото: Алексей Крыжановский, директор ДК имени Октябрьской Революции

Сам Алексей Крыжановский формулировку о «выживании» из ДК считает как минимум странной.

«Никто никого не увольнял. Это во-первых. А во-вторых, сама ситуация не стоит того, чтобы переводить её из бытовой в культурную плоскость», – сказал он.

По словам Крыжановского, «Театральный Яр» является одним из подразделений Дома культуры.

«Это не частный театр господина Ярлыкова, где он может делать всё, что, захочет.

Следовательно, на него распространяются общие правила и требования. В том числе о дисциплине. Коллектив попросили вывезти из помещения вещи, которые не имеют никакого отношения к театру», – подчеркнул Крыжановский.

Руководитель ДК уточнил, что, на его взгляд, ему с Ярлыковом было бы правильнее встретиться и предметно обсудить ситуацию, а не подавать её как «жареное блюдо» в соцсети.

«За долгие годы Константин Ярлыков со своим коллективом привык жить и работать в своём режиме, не всегда соотносящемся с режимом ДК. И любой призыв к дисциплине и порядку вызывает отторжение. Но Дом культуры и работающие при нём коллективы – это всё-таки единый организм», – сказал Крыжановский, уточнив, что «уверен в благополучном разрешении ситуации».

Напомним, в октябре 2019 года в Новосибирске разгорелся скандал вокруг драматического театра Афанасьева.