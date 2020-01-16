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Федеральный канал заинтересовался историей сибирячки, которую несколько лет избивает бывший муж

сегодня 17:04

Фото предоставлено Ириной Левиной

История жительницы Новосибирской области Ольги Кротовой, которая много лет скрывается от бывшего мужа-тирана, вышла на федеральный уровень; женщина может стать героиней сюжета на телеканале НТВ.

Журналисты телеканала НТВ после публикации Сиб.фм заинтересовались историей сибирячки Ольги Кротовой, которая в январе попала в больницу после очередного избиения с экс-супругом. Мужчина не смирился с разводом и на протяжении нескольких лет преследует мать своего ребёнка. Каждая встреча с Денисом Кротовым заканчивается для женщины обращением к врачам и полицейским, при этом сам дебошир остаётся на свободе.

Сейчас Ольга Кротова находится в больнице. Женщина признаётся, что боится возвращаться домой, так в любой момент на пороге может появиться бывший муж. Именно так произошло в ночь на 12 января, когда Денис ворвался к квартиру, избил Ольгу и порезал ей шею.

По словам представителя Ольги Кротовой – юриста Ирины Левиной – различные травмы он причинял женщине и раньше.

«Первый раз он избил Ольгу в 2012 году, когда она стала победительницей конкурса красоты. Дальше ситуация с каждым разом становилась всё более серьёзной», – говорит Левина.

Кротов уже дважды был судим за угрозы убийством матери своей дочери, но всякий раз умудрялся оставаться на свободе. Даже после недавнего нападения с ножом на бывшую жену злоумышленника лишь поместили под домашний арест.

«Под стражу его почему-то не заключают. Хотя исправительные работы и домашний арест для этой ситуации – это как зонт во время цунами. Бесполезная мера», – удивляется юрист.

По словам Левиной, 22 января с ней связались журналисты телеканала НТВ.

«Выслушали нашу историю, возможно, будут снимать сюжет», – сказал она.

Напомним, 22 января Сиб.фм рассказывал о проблеме семейного насилия в России.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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