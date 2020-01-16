Горящего мужчину выбежал тушить сам мэр: что известно о трагедии в центре Шелехова

сегодня 12:59 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Мужчина, получивший сильнейшие ожоги в центре Шелехова, скончался в больнице; стали известны подробности инцидента.

В больнице умер 32-летний житель Шелехова, который 15 января получил ожоги 70 % тела. Мужчина вспыхнул рядом со зданием местной администрации.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по Иркутской области, перед случившимся пострадавший не выдвигал никаких требований. В то же время правоохранители подчеркнули, что мужчина состоял на учёте у психиатра.

По данным иркутских СМИ, спасти воспламенившегося жителя пытался сам мэр Шелехова Сергей Липин. Градоначальник одним из первых заметил ЧП рядом со зданием местной администрации и бросился на помощь к пострадавшему. Горящего мужчину мэр пытался потушить своей курткой.

Известно, что 32-летний пациент был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но спасти жителя Иркутской области не удалось.

Напомним, в январе новосибирские спасатели полкилометра тащили по снегу на санях больного весом 120 килограммов.