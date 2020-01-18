«И уносит меня»: погода в Новосибирске на 24 января

сегодня 07:01 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Нынешняя пятница — не лучший день для прогулок; несмотря на совершенно не январский минус, ветер будет сбивать с ног.

Всего минус один градус мороза обещают сегодня днём синоптики новосибирцам. Ночью тоже замёрзнуть не получится — столбик термометра опустится максимум до минус пяти. Об этом сообщает на сайте Гисметео.

В то же время сбрасывать шапки и шарфы н рекомендуется. Ветер ожидается сильными, с порывами до 17 метров секунду. С учётом снега такая погода спровоцирует снижение видимости на дорогах. НЕ случайно региональной МЧС прости новосибирцев по возможности воздержаться от дальних поездок.

Напомним, 22 января стало известно и о резком ухудшении погоды в Республике Алтай — там порывы ветру будут достигать 32 метров секунду.