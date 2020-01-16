Из-за распространения коронавируса Китай закрыл два города

сегодня 20:07 Поделиться

фото pixabay.com

Два города в провинции Хубэй закрыты из-за распространения коронавируса; отменены развлекательные мероприятия, остановлен общественный транспорт.

В Китае закрыли на карантин два города в провинции Хубэй. Первым стал Ухань, где была зарегистрирована вспышка инфекции, вторым – Хуанган, где проживает более шести миллионов человек.

В населённых пунктах отменены развлекательные мероприятия, закрыты все заведения, ограничена работа рынка. Кроме того, власти отменили движение общественного транспорта. Жители не могут покидать города без особого разрешения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт администрации Хуангана.

Напомним, сегодня стало известно, что рейсы из Новосибирска в Китай отменят только при ухудшении ситуации.