Кубок мира по биатлону 2019-2020: расписание на 23 января, где и во сколько смотреть трансляции

сегодня 14:39 Поделиться

Фото со страницы Мартьенв Фуркада в социальной сети "Вконтакте"

Сегодня, 23 января, в словацком городе Поклюка стартует шестой этап Кубка мира по биатлону; первыми на старт выйдут мужчины, которые будут соревноваться в гонке на 20 километров.

В первый день шестого этапа кубка на старт выйдут сильнейшие биатлонисты мира. Мужчины будут выяснять, кто быстрее бегает на лыжах и точнее стреляет в индивидуальной гонке 20 километров.

Соревнования начнутся в 20:15 по новосибирскому времени. Прямые трансляции будут показывать Матч-ТВ и «Евроспорт».

Всего в программе Кубка мира по биатлону 2019-2020 запланировано три индивидуальных гонки на 20 километров. Одна из них уже прошла. Она состоялась во время первого этапа в шведском городе Эстерсунд. Во время неё весь пьедестал заняли представители Франции: Мартьен Фуркад, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе. К них в активе 60, 54 и 48 очков.

У россиян Матвея Елисеева 8 место (34 очка), Александр Логинов – девятый (32 очка), Евгений Гараничев – 11-й (30 очков), Антон Бабиков – 14-й (27 очков), Дмитрий Малышко – 39-й (2 очка).

Напомним, 22 января Сиб.фм опубликовал полную программу шестого этапа Кубка мира по биатлону 2019-2020, с указанием места и времени трансляций. https://sib.fm/news/2020/01/22/kubok-mira-po-biatlonu-2019-2020-raspisanie-gonok-shestogo-etapa-v-poklyuke-gde-i-vo-skolko-smotret-translyatsii