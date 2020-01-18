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Лайфхак дня: как защитить кожу от обветривания

сегодня 06:42

Фото Pixabay

Сильный ледяной ветер несколько дней бушует в Новосибирске, а это значит, что есть риск повредить кожу лица; как не обвертить лицо и что делать, если это произошло, — в материале Сиб.фм.

Обветривание лица происходит часто, когда на температура воздуха за окном понижается и усиливается ветер. В подавляющем большинстве случаев спасут довольно простые методы защиты. Важно держать кожу в тепле — это касается не только лица. Не стоит выходить в мороз из дома без перчаток. Уж точно нельзя выходить в бушующую метель без шапки или хотя бы специальных тёплых наушников. Также спасёт шарф, которым можно прикрыть нижнюю часть лица. Более того, больше 20-30 минут в условиях сильного ветра и мороза проводить нежелательно.

Если вдруг всё же не удалось защитить кожу, то первые симптомы видно сразу. Появляется ощущение жжения в области щёк, губ, лба, а затем начинает шелушиться кожа. Также будет заметна сухость, стянутость и раздражение кожи.

Помочь при обветривании могут густые увлажняющие кремы для сухой кожи. Важно запомнить, что именно лучше выбирать средства именно для сухого типа , так как при обветривании кожа очень сильно сушится. Ни в коем случае нельзя использовать какие-либо агрессивные отшелушивающие средства — они только усугубят ситуацию.

Напомним, накануне Сиб.фм писал, как не умереть на работе от усталости.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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