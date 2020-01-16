Материнский инстинкт: забеременевшая от четвероклассника школьница решила рожать

сегодня 14:21 Поделиться

фото pixabay.com

Красноярская школьница, которая забеременела от 10-летнего друга, решила оставить ребёнка; об этом она сообщила в эфире шоу «Прямой эфир».

Красноярская школьница, которая в 13 лет забеременела от своего друга четвероклассника, собирается рожать ребёнка. В этом её поддерживает мать. Женщина и её дочь стали героинями ток-шоу «Пусть говорят» на телеканале «Россия 1».

Как рассказала мать школьницы, ни она, ни врачи не подозревали, что девочка находится в положении. Думали, она просто поправилась. Однако позже школьница призналась, что у неё был сексуальный опыт с 10-летним другом.

«Ну, раз у нее уже в таком возрасте, может, какие-то материнские инстинкты, лучше пусть они дальше развиваются», — отметила мать девочки.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту беременности 13-летней жительницы Железногорска. Не исключено, что отцом ребёнка может являться не 10-летний мальчик, а кто-то другой. Ребёнок может его покрывать.

Напомним, о беременности семиклассницы стало известно в середине января.