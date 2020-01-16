МЧС рекомендует новосибирцам не выезжать на трассы

сегодня 18:39 Поделиться

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На трассах Западной-Сибири ожидается ухудшение погодных условий; МЧС рекомендует воздержаться от дальних поездок.

МЧС Новосибирской области рекомендует жителям и гостям региона воздержаться от поездок по трассам. По данным синоптиков в ближайшие часы в Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровской, Омской и Томской областях ожидается сильный снегопад. Видимость существенно снизится. На дорогах гололёд и снежные заносы.

Ожидается усиление ветра до 20-22 метров в секунду, а в Республике Алтай – до 27-32 метров в секунду.

В Алтайском крае введён режим повышенной готовности. Введено ограничение движения автотранспорта на восьми участках дорог:

К-09 (Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан) на всем протяжении;

К-03 (Змеиногорск — Рубцовск);

К-13 (от города Алейска до села Краснодарское);

К-18 (от Алейска до села Чарышское Чарышского района);

К-26 (от города Горняк до села Староалейское);

Н 59-03 (от села Батурово до села Юдиха Шелаболихинского района);

К-78 (Мамонтово — Солоновка- а/д А-322) ( в Новичихинском районе);

К-77 (Новичиха — Поломошное — Лобаниха — Клепичиха) (в Новичихинском районе).

В 18.00 по новосибирскому времени 23 января из-за метелей и плохой видимости в Омской области для всех видов транспорта закрыли дорогу на Республику Казахстан «Ленинский-Иртышск-Русская Поляна» от посёлка Ленинский до границы Российской Федерации.

Напомним, управление дорог «Сибирь» сегодня предупредило об ухудшении обстановки на федеральных трассах.