Многодетным отцам предлагают снизить пенсионный возраст

сегодня 16:56 Поделиться

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В Госдуму внесён законопроект о снижении пенсионного возраста для мужчин; главное условие – многодетность.

Законопроект о возможности досрочного выхода на пенсию мужчинами внесён в Госдуму. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Возможность выйти на пенсию раньше ровесников предлагают дать многодетным отцам. Как говорится в тексте документа, главная цель законопроекта – смягчить последствия повышения пенсионного возраста. Уйти на заслуженный отдых раньше установленного срока смогут отцы, которые воспитывают более трёх детей.

Ранее принятый закон поэтапно повышает возраст выхода на пенсию на пять лет: ежегодно на один год, пока не достигнет значений в 65 лет у мужчин и 60 лет у женщин.

Напомним, 19 января в Пенсионном фонде рассказали, насколько вырастут пенсии за два года.