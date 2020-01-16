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«Моя маленькая красатуля»: отец-одиночка из Сибири насиловал дочерей и постил фото в соцсети

сегодня 11:45

фото с сайта pixabay.com

Отец-одиночка в Омской области подозревается в изнасиловании собственных дочерей; жуткая история вскрылась благодаря директору школы, в которой учатся девочки.

Проверка по факту сообщений об изнасиловании школьниц проводится в Омской области. К преступлениям против половой неприкосновенности девочек может быть причастен их отец. Сообщение директора местной школы о нездоровых отношениях в семьей сейчас оценивают в региональном Следственном комитете.

Как сообщают омские СМИ, мужчина один воспитывает девочек. Мать была лишена родительских прав больше шести лет назад. По данным журналистов, насилию могли подвергнуться старшие девочки – 10 и 12 лет, тогда как младшую отец не трогал.

Соседи считали семью вполне благополучной, поскольку на людях мужчина выглядел заботливым и добрым. Кроме того, СМИ отмечают, что отец активно выкладывал в соцсети фото с детьми. Один из снимков подписан так – «Моя маленькая красатуля».

В настоящее время школьниц отправили в реабилитационный центр, где с ними работает психолог.

Напомним, жительница Новосибирск шесть суток провела в плену у насильника.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

Теги

Омская область
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