Неоперабельный рак третьей степени: сибирячка собирает деньги на лечение

сегодня 11:12 Поделиться

Фото со страницы Алёны Березовской в соцсети Instagram

Родственники и знакомые 35-летней жительницы Новосибирской области призывают помочь молодой женщине; у Натальи Поповой диагностировали рак, и для поддержания организма требуются деньги.

Неоперабельный рак третьей степени диагностировали у 35-летней сибирячки Натальи Поповой. Для покупки дорогостоящих препаратов нужны деньги. Об этом в социальных сетях сообщают родственники и знакомые молодой матери.

«Учитывая сложность ситуации, по жизненным показаниям получает химиолечение, лучевую терапию. Пожалуйста, люди! Просим вас, не останьтесь равнодушными, помогите нам спасти родного человека – нашу Наташу», – написала на своей странице в социальной сети Instagram Алёна Березовская.

Со слов девушки, Наталья Попова уже не первый месяц проходит лечение, но улучшений нет, организм ослабевает.

«В ходе лечения органы получают ожоги. Для восстановления нужны дорогостоящие препараты. Я призываю каждого быть милосердным. Переведите любую сумму и подарите Наталье путёвку в жизнь», – просит сибирячка.

Средства для помощи женщине можно перевести на карту Сбербанка, оформленную на Наталью Васильеву П., по реквизитам 2202201203606039.

Напомним, в декабре в Новосибирске прошла благотворительная ярмарка по сбору средств для больных раком детей.