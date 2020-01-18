Новосибирск: события 24 января

сегодня 06:01 Поделиться

Фото Александры Мироновой из группы "Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Последний рабочий день на этой неделе — не повод расслабляться; тем более, что любопытных мероприятий хватит на всех.

Нынешняя пятница — не из числа событийноёмких, но скучать тоже не придётся; редакция Сиб.фм собрала главные мероприятия дня, чтобы нашли читатели ничего не пропустили.

Не только бесплатные, но и качественные

Сегодня региональное отделение партии "Единая Россия" проведёт встречу с представителями родительского сообщества по вопросу организации бесплатного питания.

Как отмечают в «ЕР», партия намерена добиться того, чтобы младшеклассники получали не только бесплатное, но и качественное, сбалансированное питание. Для этого в рамках партпроекта "Новая школа" пройдут встречи родительского сообщества с региональными властями и экспертами, на которых будут обсуждаться возможные проблемы в решении этого вопроса.

Во встрече с представителями родительского сообщества будет участвовать секретарь Генерального совета Партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андрей Турчак, секретарь Регионального отделения Партии, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, региональный координатор партийного проекта "Новая школа", председатель регионального отделения общественной организации "Всероссийское педагогическое собрание" Татьяна Горбачева.

Речь, прежде всего, пойдет о работе по реализации инициативы по обеспечению бесплатным горячим питанием всех детей во всех начальных школах области без каких-либо исключений. Потому что, во-первых, это поддержка семей. Во-вторых, это будет способствовать формированию здорового психологического климата в школах.

Встреча пройдёт по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 270/2 (лицей 159). Начало мероприятия — 10:20.

Разрешите представить

Создатель уникального "Тренажера Гросса" Юхан Гросс расскажет сегодня в 11:00 расскажет о своём изобретении и покажет особенности его работы. Презентация пройдёт в центре социальной помощи семье и детям "Заря" по ул. Забалуева, 49.

Юхан Гросс – четырехкратный чемпион Эстонии по фигурному катанию, шестикратный чемпион мира по зимнему виндсерфингу, тренер. Более тридцати лет назад Гросс начал разрабатывать тренажеры для тренировок фигуристов. Но позже, в ходе патентных исследований, выяснилось, что его изобретение эффективно и при лечении таких заболеваний как ДЦП.

Приобретение тренажеров Гросса для учреждений департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска – часть проекта развития реабилитационной индустрии.

"Тренажер Гросса" позволяет обучать ребенка произвольным движениям и статике, а также решать частичные задачи: расслаблять мышцы при наличии гипертонуса и гиперкинеза, стимулировать функции ослабленных мышц и обеспечивать нормальную подвижность в суставах. С помощью тренажёра можно тренировать способность соразмерять и регулировать пространственные, временные и динамические параметры движений и развивать координационные способности, содействовать развитию установочных рефлексов, на основе которых развивается определенная группа мышц.

Как отгуляли?

Брифинг об итогах новогодних мероприятий и работе ледовых городков пройдёт сегодня в 13:00 в малом зале мэрии города Новосибирска на Красном проспекте, 34.

На вопросы журналистов ответят заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова и директор МУП ПКиО «Михайловская набережная» Евгения Вторушина.