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Новосибирский автовокзал отменил два десятка рейсов

сегодня 16:14

фото с сайта pixabay.com

Из-за погодных условий отменены рейсы по Новосибирской области; также автобусы не поедут в Алтайский край и Казахстан.

Новосибирский автовокзал из-за плохих погодных условий отменил 19 рейсов 23 и 24 января.

Сиб.фм приводит полный список направлений, куда автобусы пока не поедут.

23 января отменены рейсы:

  • 13:30 Кемерово – Караганда;
  • 15:10 Новосибирск – Чистоозёрное;
  • 15:40 Новосибирск – Яровое;
  • 17:00 Новосибирск – Усть-Каменогорск ч/з Змеиногорск;
  • 18:10 Новосибирск – Бийск;
  • 18:30 Новосибирск – Усть-Каменогорск ч/з Змеиногорск;
  • 19:00 Новосибирск АВ-Главный – Горно-Алтайск;
  • 19:30 Новосибирск – Караганда (переносится на 24.01 в 10:00);
  • 19:40 Толмачево АП – Кемерово (20:40 из Новосибирска);
  • 20:00 Новосибирск – Усть-Каменогорск ч/з Змеиногорск;
  • 21:00 Новосибирск – Усть-Каменогорск ч/з Змеиногорск;
  • 22:00 Новосибирск – Барнаул.

24 января в рейс не выйдут:

  • 09:50 Новосибирск – Яровое;
  • 10:00 Новосибирск – Благовещенка;
  • 10:40 Новосибирск – Сузун;
  • 11:40 Новосибирск – Половинное;
  • 15:40 Новосибирск – Яровое;
  • 17:20 Новосибирск – Купино;
  • 18:00 Новосибирск – Павлодар, Казахстан ч/з Карасук;
  • 19:00 Новосибирск – Горно-Алтайск;
  • 20:00 Новосибирск – Павлодар ч/з Камень-на-Оби;
  • 22:00 Новосибирск ю Барнаул.

Администрация автовокзала обращает внимание пассажиров, что билеты можно сдать или обменять в кассах автовокзала и автобусных станций.

Напомним, 17 января из-за погоды автовокзал уже отменял полтора десятка рейсов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

пассажирские перевозки
автовокзал
отмена рейсов
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