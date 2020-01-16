Новосибирский автовокзал отменил два десятка рейсов
фото с сайта pixabay.com
Из-за погодных условий отменены рейсы по Новосибирской области; также автобусы не поедут в Алтайский край и Казахстан.
Новосибирский автовокзал из-за плохих погодных условий отменил 19 рейсов 23 и 24 января.
Сиб.фм приводит полный список направлений, куда автобусы пока не поедут.
23 января отменены рейсы:
24 января в рейс не выйдут:
Администрация автовокзала обращает внимание пассажиров, что билеты можно сдать или обменять в кассах автовокзала и автобусных станций.
Напомним, 17 января из-за погоды автовокзал уже отменял полтора десятка рейсов.
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