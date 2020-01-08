Новосибирского школьника в очках нашли после экстренного сбора поисковиков
Фото из группы «ДоброСпас Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»
Почти сутки не был дома новосибирский школьник Тимур Лушников; сотни горожан готовы были присоединиться к поискам ребёнка.
Сотни новосибирцев согласились поучаствовать в поисках мальчика, который 22 января пропал в Кировском районе города. Подросток нашёлся незадолго до выезда волонтёров. Об этом этом сообщается в группе «ДоброСпас-Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
11-летний Тимур Лушников почти сутки отсутствовал дома. После публикации ориентировки в группе отряда «Лиза Алерт Новосибирск» неравнодушные горожане заявили, что готовы приступить к расклейке листовок и прочёсыванию местности.
К счастью, помощь не потребовалась.
На фото, размещённом в паблике «ДоброСпаса», мальчик запечатлён рядом с ещё одним подростком.
Напомним, 8 января волонтёры отменили срочный сбор на поиски юной бердчанки – девочка нашлась через несколько минут после публикации сообщения в группе «Лиза Алерт».
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