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Новосибирского школьника в очках нашли после экстренного сбора поисковиков

сегодня 17:22

Фото из группы «ДоброСпас Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Почти сутки не был дома новосибирский школьник Тимур Лушников; сотни горожан готовы были присоединиться к поискам ребёнка.

Сотни новосибирцев согласились поучаствовать в поисках мальчика, который 22 января пропал в Кировском районе города. Подросток нашёлся незадолго до выезда волонтёров. Об этом этом сообщается в группе «ДоброСпас-Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

11-летний Тимур Лушников почти сутки отсутствовал дома. После публикации ориентировки в группе отряда «Лиза Алерт Новосибирск» неравнодушные горожане заявили, что готовы приступить к расклейке листовок и прочёсыванию местности.

К счастью, помощь не потребовалась.

На фото, размещённом в паблике «ДоброСпаса», мальчик запечатлён рядом с ещё одним подростком.

Напомним, 8 января волонтёры отменили срочный сбор на поиски юной бердчанки – девочка нашлась через несколько минут после публикации сообщения в группе «Лиза Алерт».

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Новосибирск
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