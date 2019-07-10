Новосибирцам предложили выбрать имя для мамонта

сегодня 20:49 Поделиться

фото Краеведческого музея Новосибирска

Палеонтологическую коллекцию Краеведческого музея пополнил скелет самца шерстистого мамонта; теперь ему выбирают имя.

Новый экспонат появился в коллекции Краеведческого музея Новосибирска. Палеонтологическую коллекцию украсил скелет самца шерстистого мамонта. Нашли его в 2011 году на территории Чановского района. Как сообщает сайт музея, это один из наиболее полных скелетов мамонта в мире – все кости подлинные и находятся в прекрасной сохранности.

Для музея появление второго скелета мамонта стало настоящим событием. Пару звезде Новосибирска мамонтихе Матильде искали очень давно. По традиции все экспонаты «мамонтового комплекса» имеют имена. Медведь – Сан Саныч, носорог Серёжа, бизон Степан, мамонт Матильда. Теперь краеведческий музей предлагает сибирякам придумать имя для «жениха» мамонтихи.

Увидеть новый экспонат можно на выставке «Остаться навсегда» в главном здании Краеведческого музея, а предложить варианты имён можно в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм», а также позвонив по телефону 2224554. Посетители выставки «Остаться навсегда» могут оставить записки с вариантами в специальном ящике.

После завершения выставки, самец будет перевезён в музей природы и займёт место рядом с Матильдой.

Напомним, летом археологи вдохновили Краеведческий музей на создание модной линейки одежды.