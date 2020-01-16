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Новосибирцы в пробках постят котиков

сегодня 09:14

Коллаж из фото группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Необычный флешмоб устроили жители Новосибирска, которые стоят в автомобильных пробках; на портале 2ГИС они оставляют фото с домашними любимцами.

Чем занять себя в пробке, придумала жительница Новосибирска. Она разместила фотографию своего кота на портале 2ГИС. Об этом сообщают на странице группы «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Всём доброго дня, во время утренней пробки на Большевистской мне стало скучно, и я решила прокомментировать это, залив туда котов (фото моё), и вот результат», – сообщила подписчица паблика Амелия.

Как результат, остальные пользователи приложения стали делиться фотографиями своих питомцев. Тем самым получился массовый флешмоб.

Напомним, 16 января в Новосибирске образовалась пробка длиной 10 километров.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

пробки
Новосибирск
флешмоб
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