Опасное «Лукоморье»: как после «Зимней вишни» в Новосибирске закрыли детский центр, а на его месте сразу открыли новый

сегодня 15:05 Поделиться

Фото с группы ВК "Ради радости"

Детский развлекательный центр «Лукоморье» в ТЦ «Юпитер» закрыли год назад из-за грубых нарушений техники пожарной безопасности. Корреспондент Сиб.фм выяснил, что он не переставал работать практически ни на день, а теперь формально не нарушает никаких законов, потому что в него ходят «не только дети».

Почему закрыли «Лукоморье»?

Трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», которая унесла жизни десятков людей, большая часть из которых – дети, в марте 2018 года, привела к массовым проверкам по всей стране. Сотрудники МЧС совместно с прокуратурой обследовали торговые центры на предмет соответствия правилам пожарной безопасности.

Одним из первых в Новосибирске «под раздачу» силовиков попал детский развлекательный центр «Лукоморье». Он работал в ТЦ «Юпитер» на улице Гоголя, 15 – недалеко от торгового центра «Галерея Новосибирск». Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности, по которым детские площадки не должны располагаться выше второго этажа здания. «Лукоморье» работало на седьмом.











Как сообщили корреспонденту Сиб.фм в ГУ МЧС по Новосибирской области, специалисты в апреле 2018 года провели проверку «Юпитера». Ведомство выявило 37 нарушений пожарной безопасности. Тогда прокуратура обратилась с иском о закрытии «Лукоморья» в суд. Спустя год Центральный районный суд Новосибирска вынес решение о закрытии пожароопасного детского центра. В апреле 2019 года «Лукоморье» официально закрыло свои двери для посетителей.

Коротко об авторах

Проект развлекательного центра для детей «Лукоморье» появился в 2008 году. ООО «Лукоморье» открыла предпринимательница Елена Дмитриева. Проект вполне успешно развивался в течение нескольких лет. От разговора с корреспондентом Сиб.фм Дмитриева отказалась, заявив, что в других ТЦ Новосибирска тоже полно проблем с безопасностью.

В 2017 году на сайте «Авито» появилось объявление о продаже «Лукоморья» со всем оборудованием и клиентской базой. Владельцы оценили центр в 53 миллиона рублей. Они рассказали местным СМИ, что продажа не связана с финансовыми трудностями. Причина в переезде Елены Дмитриевой в Санкт-Петербург.

За четыре года до этого, в 2013 году, открылось ООО «Страна Лукоморье», которое принадлежит некоему Андрею Дуднику. По данным «СПАРК-Интерфакс», его компания тоже работает на седьмом этаже по адресу Гоголя, 15. До 2016 года предприятие занималось розничной торговлей алкоголем.

Однако после окончания судебного процесса по «Лукоморью» Андрей Дудник стал фактическим руководителем центра. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Дмитриева передала ему дела 29 марта 2019 года. Примечательно, что рокировка произошла ровно в тот день, когда в суде зачитали решение о закрытии детского парка.

Однако предприниматели не стояли на месте, несмотря на длительный судебный процесс. Ещё до окончания суда началась усиленная разработка нового проекта.

Как «Лукоморье» повзрослело

Официально детский развлекательный центр закрылся после вступления решения суда в силу – это должно было произойти в конце апреля 2019 года. «Лукоморье» опередило события и ещё в конце января сообщило подписчикам своей группы во «ВКонтакте» печальную весть.

«Дорогие друзья! Центр развития "Лукоморье" говорит всем "До свидания"! Желает новых успехов, побед и достижений на новых площадках», – пишут администраторы паблика.

Стоит отметить, что посетители центра не обрадовались его закрытию. Под тем же постом появились несколько раздосадованных комментариев. Однако уже тогда догадливые подписчики предсказали: «Лукоморье» не переедет, а лишь сменит название и скорректирует род деятельности.

Организаторы решили не держать клиентов в неведении и за месяц до решения суда заявили – вот-вот на том же месте откроется что-то интересное. Действительно, с мая 2019 года на 7 этаже ТЦ «Юпитер» работает квест «Форт Клондайк».

Интересная деталь: основатели «Лукоморья» первое время не скрывали связь с новым проектом. Прямая реклама «Клондайка» велась с группы «Ради радости» в социальной сети «ВКонтакте», в ID которой указано настоящее название – lukomorie54.

Уже 2 марта в паблике появилась многообещающая запись, что грядёт открытие «Клондайка». В середине мая уже опубликовали отзывы первых посетителей квеста.





На кадрах дети рассказывают, что центр «повзрослел». С тем же посылом выступают и администраторы паблика «Лукоморья», тем самым показывая победу над законом.

Не только дети

Дело о закрытии «Лукоморья» было для новосибирской прокуратуры принципиальным – ведомство само вышло с иском сразу после завершения экспертизы. Однако запрет явно не помешал сменить курс и начать работать после решения суда. На запрос Сиб.фм в МЧС ответили, что для открытия детских центров и других предприятий в ТЦ не требуется специального разрешения. Этим и воспользовался «Форт Клондайк».

Исходя из данных, которые размещены на официальном сайте квеста, владелец компании – некий Артём Стяжкин. По данным СБИС, предприниматель начал карьеру совсем недавно – менее шести месяцев назад он зарегистрировал ИП в Тогучинском районе Новосибирской области.

Сейчас новосибирец уже не имеет отношения к «Клондайку», несмотря на то, что он создал бренд. Как Стяжкин сообщил корреспонденту Сиб.фм, доли в бизнесе проданы друзьям. Однако предприниматель подчеркнул, что квест открыт без нарушений техники безопасности.

«Форт Клондайк не является ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ЗОНОЙ, т.к. рассчитан НЕ только на детей, а является универсальным оборудованием для развлечения, которое используется в т.ч. взрослыми. Детская игровая зона — это территория, специально спроектированная и оборудованная для развлечения и игры детей. Дети — это посетители ростом от 90 до 160 см в возрасте от 2 до 14 лет.

Следовательно, Форт-Клондайк не является спроектированной специально для детей детской игровой зоной», – объясняет Артём Стяжкин (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).

Формально, проект открыт без нарушения правил пожарной безопасности. В прокуратуре и МЧС Сиб.фм подтвердили, что последние проверки проводились ещё до судебного разбирательства. А для новых визитов в центр просто нет оснований.

Всех устраивает

«Форт Клондайк» действительно формально не нарушает закон, потому что пускает на свою территорию не только детей, но и взрослых посетителей. Однако количество последних ничтожно мало.

На сайте 2GIS есть всего четыре отзыва о посещении квеста в ТЦ «Юпитер». Два из них – про успешно проведённые детские праздники.

«Отметили классом (30 человек) новый год, дети в восторге, программа была интересная, по возрасту детей, ведущий, аниматоры постоянно удерживали внимание, не давая детям баловаться», – пишет Марина Клюева 29 декабря.

Ещё один отзыв опубликовали в сентябре – тоже про детский праздник. Стоит отметить, что и комментарии от взрослых людей тоже есть. Один появился 1 июля – компания отмечала корпоратив. Однако с ними тоже были дети.

На YouTube-канале «Клондайка» тоже есть несколько видеоотзывов. На них счастливые и радостные дети рассказывают, как провели время на квесте. Можно предположить, что всем им меньше 14 лет.

В итоге складывается несколько абсурдная ситуация. Прокуратура Новосибирска долгое время добивалась закрытия «Лукоморья» за грубые нарушения. Но на том же месте успешно работает заведение похожего профиля и никого это особо не волнует. При этом стоит отметить важную деталь – найти негативных отзывов о работе квеста при этом не удалось. Значит, самих посетителей полностью устраивает и концепция, и подход к обеспечению пожарной безопасности.

При таком положении дел «Клондайк» может работать долгие годы и дальше. Но это будет длиться до тех пор, пока в каком-нибудь регионе России не произойдёт (не дай бог) сопоставимая с «Зимней вишней» трагедия и не повлечёт за собой новую волну проверок.