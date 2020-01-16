Опекунша истязала детей: органы опеки на жалобы не реагировали

сегодня 21:11 Поделиться

фото СУ СК РФ по Алтайскому краю

В суд передано дело об издевательствах опекуна над несовершеннолетними детьми; будет также рассмотрено бездействие чиновников.

Следком по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнй жительницы села Залесово. Её обвиняют в истязании детей.

Как установило следствие, с января 2015 года по сентябрь 2019, обвиняемая систематически избивала девочку 2007 года рождения и её брата 2006 года рождения, которые находились у неё под опекой.

Женщина наказывала детей за малейшую провинность: плохие отметки, неубранный дом или неприготовленную еду. Опекунша избивала детей ремнём, электрическими шнурами и прочими предметами, причиняя несовершеннолетним физическую боль и душевные страдания. Следователи доказали 30 эпизодов насилия.

Как выяснили следователи, в личных делах детей имелись их жалобы на опекуна. Однако в органах опеки не обратили на это внимания и не приняли никаких мер. В отношении органов опеки возбуждено уголовное дело о халатности.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении опекунши передано в суд. Расследование халатности чиновников продолжается.

Напомним, отца-одиночку из Сибири подозревают в изнасиловании собственных дочерей.