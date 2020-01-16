Отчёт губернатора Андрея Травникова о работе правительства региона единогласно принят Законодательным собранием

сегодня 13:11 Поделиться

Фото правительства Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников представил депутатам Законодательного собрания региона отчёт о деятельности правительства Новосибирской области за 2019 год; депутаты единогласно поддержали отчёт и одобрили деятельность регионального правительства.

В своём докладе губернатор сообщил, что в минувшем году Новосибирская область устойчиво развивалась, во многих сферах происходили качественные изменения. Этого удалось добиться благодаря эффективному выполнению национальных проектов, стратегических задач, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным, системному совершенствованию областного законодательства, решению текущих проблем муниципальных районов и городских округов.

В 2019 году Новосибирская область начала активную работу по всем 12 нацпроектам. Заключены соглашения по 49 региональным составляющим федеральных проектов. В 2019 году на их реализацию было направлено почти 30 млрд рублей. Валовый региональный продукт вырос почти на 3 % и составил около 1,3 триллиона рублей. Растут промышленное производство (на 2,1 %) и инвестиционная активность (на 13,3 %).

В 2019 году введено в эксплуатацию 53 социальных объекта, в том числе 46 – в рамках нацпроектов. Это 6 школ и 17 детских садов, 30 ФАПов, дом культуры в деревне Шадрино Искитимского района, спорткомплекс в Тогучине. На строительство этих объектов в 2019 году потрачено почти 4 миллиарда рублей.

Нацпроект «Здравоохранение» стал действенным инструментом для обновления материально-технической базы медицинских учреждений. Новое оборудование – около 1300 единиц – закуплено для 66 медицинских организаций и ФАПов. Отремонтирован 31 объект в 20 медицинских организациях. Область одной из первых присоединилась к федеральному проекту создания санитарной авиации. С августа из отдалённых районов в областную больницу уже эвакуировано 252 экстренных пациента. В прошлом году прошли переоснащение два сосудистых центра и три первичных сосудистых отделения – для них закуплено более 500 единиц оборудования, в том числе пять единиц «тяжёлого» (магнитно-резонансных и компьютерных томографов, эндоскопов). Созданы ещё два региональных сосудистых центра – на базе Дорожной клинической больницы и Центра имени Мешалкина. В больницах региона открыты четыре центра амбулаторной онкологической помощи.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в эксплуатацию введены 109 участков дорог общей протяжённостью 204,7 километра. Все работы по нацпроекту были выполнены в срок.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» позволил в прошлом году благоустроить 59 общественных пространств в 56 муниципалитетах. Так, совершенно преобразилась набережная реки Ини и пляж озера, а также привокзальная площадь в Тогучине. Проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В Новосибирске комплексно обновлён Монумент Славы – и мемориальный ансамбль, и сквер вокруг него.

В конце декабря правительство страны определило порядок финансирования строительства Сибирского кольцевого источника фотонов, начинается проектирование объекта. В целом за пять лет на него будет выделено 37 млрд рублей.

Второй год подряд Новосибирская область выходит на исторический максимум по объёму инвестиций. В 2018 они составили 196 млрд рублей, в 2019-м, по первым оценкам – 210 млрд рублей. В прошлом году разработаны новые механизмы стимулирования инвестиционной деятельности. Привлечение инвесторов в область остаётся приоритетом работы регионального правительства.

Новосибирская область входит в 2020 год с серьёзными планами, – отметил губернатор Андрей Травников. Регион заключает дополнительные соглашения по региональным составляющим нацпроектов – в общей сложности на 31 млрд рублей.

Глава региона выразил уверенность в том, что 2020-й будет крайне насыщенным на события и проекты.

«Как показывает практика, эффективно и в максимально короткие сроки решать задачи, которые ставят нацпроекты, Стратегия развития региона, президент России, жители Новосибирской области, можно только в условиях слаженной работы всех ветвей власти», – подчеркнул губернатор.

Напомним, 22 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников анонсировал создание в 2020 году семи тысяч новых мест в школах.