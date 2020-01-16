Петицию о материнском капитале за первого ребёнка подписали уже сотни женщин

сегодня 12:29 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Почти 300 человек подписали петицию о распространении действия программы материнского капитала на семьи, в которых дети родились в 2019 году; россиянки считают несправедливым помогать только тем женщинам, которые стали мамами в 2020-м.

Россиянки активно подписывают петицию о возможности получения маткапитала на первенца даже теми женщинами, которые родили в 2019 году. Документ размещён на платформе Change.org.

Петиция, автором которой выступила Валерия Радугина, адресована президенту Владимиру Путину и депутатам Госдумы. В тексте молодая мама призывает исправить социальную несправедливость и распространить действие программы материнского капитала на семьи, в которых пополнение случилось с сентября по декабрь 2019 года.

За несколько дней петицию подписали уже около 300 женщин.

В комментариях матери объясняют свою позицию.

«Я подписываюсь, потому что считаю несправедливым, что материнский капитал за первого ребёнка получат семьи, родившие именно в 2020 году. Дети, рождённые ранее, ничем не хуже», – написала Анастасия Заболоцкая.

Ещё одна поддержавшая петицию женщина, Фарида Рагимова, добавила, что родила первенца после 30 лет и растит малыша одна, так как муж умер.

«Хотя бы рассматривали каждого индивидуально. А то как-то несправедливо получается», – отметила она.

15 января во время обращения с посланием к Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил увеличить материнский капитал на 150 тысяч рублей, а также распространить выплаты в размере 466 тысяч рублей на семьи, где родился первенец. Новую систему глава государства предложил ввести с 1 января 2020 года.

Эта новость порадовала многих россиянок, которые планируют или уже стали мамами в 2020 году. В то же время женщины, родившие первенца годом ранее, стали задавать вопросы – чем они хуже?

Напомним, 22 января Сиб.фм рассказал о сибирячке, которая осталась без материнского капитала из-за преждевременных родов.